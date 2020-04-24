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"Слова улетают, письмена остаются". Медиков и милиционеров назвали Героями

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- Александр Тузов
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Председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Наталья Никитенко направила благодарственное письмо медицинским работникам Кыргызстана, которые сегодня исполняют свой долг в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме этого, медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, сотрудниками парламентского комитета были переданы продукты.

В письме говорится:

"Дорогой медицинский работник, по законам нашей страны и вашей профессии, я не могу знать Вашего имени, но мне бы хотелось обратиться к Вам персонально, в этот трудный и тяжелый период, мне хочется высказать свое безмерное уважение и восхищение высокому профессионализму и беспримерному служению долгу, нации и нашей Родине, который продемонстрировали медицинские работники Кыргызской Республики, в том числе и Вы.

Мне бы хотелось, чтобы Вы не думали, что все мы не ценим Ваш труд и Ваше самопожертвование, каждый день миллионы наших соотечественников засыпают с благодарной молитвой, словами поддержки и просят о даровании Вам и Вашим семьям здоровья и благополучия.

Уверена, что сегодня Вашими действиями вписана новая героическая страница истории национального здравоохранения, та страница, которую будут с восхищением читать Ваши потомки и которая будет служить примером для многих поколений будущих врачей, медицинских сестер и всех медицинских работников. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия Вашим родным и близким", говорится в благодарственном письме.

Наталья Никитенко от имени Комитета направила благодарственные письма и 12 сотрудникам правоохранительных органов, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19 при несении службы:

"Уважаемые сотрудники правоохранительных органов! В этот особый для всей страны период, мне хочется высказать свое уважение проявленному Вами профессионализму, стойкости при работе в условиях кризиса пандемии.

Приняв присягу, Вы приняли на себя ответственность не только за соблюдение порядка и обеспечение безопасности наших граждан, но и взяли на себя ответственность за обеспечение здоровья и прав каждого гражданина страны. Никто не мог знать, что выполнять свою клятву придется в таких необычных условиях, как глобальная пандемия. Мы все с гордостью можем сказать, что, несмотря на все проблемы, наша милиция, воины внутренних войск и Национальной гвардии с честью выполняют свой долг и присягу.

Уверена, что Ваши родители, родные могут гордиться достойными сыновьями и мужьями, которые не прячась за чужими спинами, уважая права и свободы граждан, обеспечивают порядок на улицах наших городов и сел, здоровье и спокойствие наших граждан. От лица Комитета, выражаю Вам благодарность за Вашу службу! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия Вашим родным и близким", говорится в письме.

Никитенко и ее парламентские сотрудники навестили и передали продовольственную помощь этим служащим, которые получают лечение в Лечебно-оздоровительном центре Внутренних войск МВД.


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URL: https://www.vb.kg/387511
Теги:
гуманитарная помощь, присяга, Жогорку Кенеш, врачи, коронавирус, COVID-19, МВД, Наталья Никитенко
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