В карантин дети-сироты Кыргызстана остались без еды. Власти не в курсе

В карантин дети-сироты Кыргызстана остались без еды. Как сообщил VB.KG директор ОФ "Прав защиты детей сирот" Игорь Беляев, из-за объявленного в некоторых регионах страны режима ЧП продукты питания в детские дома-интернаты, закупленные по тендеру ранее, так и не поступили.

Информация, отметил он, получена из первых уст, в достоверности убедились и сами волонтеры фонда на местах. Для разрешения вопиющего случая общественный фонд, в свою очередь, обратился с письмом к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в Жогорку Кенеш и Омбудсмену КР.

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настоятельно просим и умоляем провести соответствующую проверку на предмет наличия продуктов питания во всех детских домах –интернатах для детей-сирот, включая специализированные, по всей республике

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О том, как в условиях карантина выживают воспитанники детских домов-интернатов, Игорь Беляев рассказал в интервью VB.KG.

Как так получилось, что дети в такое сложное время остались без продуктов питания?

Дело в том, что до объявления карантина прошли тендеры на поставку продуктов питания. Потом был введен режим ЧП и доставить их так и не успели. Проблему сначала замалчивали - руководители детдомов бояться лишиться своих рабочих мест. Когда проблема усугубилась, нам сообщили, что продуктов у детей практически нет, есть письма где просят привезти еду. Это очень печально. Мы сами ездим по детским домам и видим ситуацию. Даже когда в один дом привезли картошку – они так радовались. Говорили, что не знают, где ее сейчас взять, все дорого.

В каких именно детдомах совершенно нет продуктов?

Это разные детские дома. В Кыргызстане их всего 115. Сначала и в Беловодском и в Токмакском говорили, что все есть. Но на самом деле нет. Даже в таких учреждениях, где есть продукты первой необходимости, все равно оказываем помощь – это же дети, они хотят чего-нибудь вкусного, сладкого.

Какую помощь оказывает воспитанникам интернатов государство?

Государство хоть и взяло на себя обязанности по обеспечению детей-сирот всем необходимым, но этого не исполняет. Почему властям до сих пор неизвестно, что детдома остались без продуктов, почему не проводили проверки, не приезжали к детям? Почему не выяснили, в связи с чем поставки заморозили? Госорганы видели ситуацию с коронавирусом в Китае, почему они не подготовились, не решили вопросы с продовольственным обеспечением уязвимых слоев? Руководители интернатов просят нас помощи, но у нас тоже ресурсы ограничены.

Кто тогда помогает детям-сиротам?

Мы не можем ждать, когда государство решит эту проблему. Хорошо, что наш фонд уже знают многие. У нас есть отличные партнеры, это в основном крупные компании, посольства иностранных государств в стране. И есть список нуждающихся. Мы выезжаем на место, проверяем нуждается ли человек действительно. Если да, то оказываем помощь. Собираются продукты, мы берем оптом. Есть поставщики, которые знают нас и кому идут продукты. Люди идут на помощь – где вы найдете мешок краснодарского риса за 1200-1300 сомов, муки за 1300 сомов, масло за 70 сомов? Нам отдают за такие деньги, а было пять мешков муки дали бесплатно. Слава Богу есть добрые люди, которые хотят помочь. И мы стараемся, чтобы все было прозрачно, чтобы никаких мошеннических действий с оказанной помощью. Все собираем и доставляем сами, что государство тоже не ставило эту работу себе для галочки.

Какую именно помощь вы уже смогли оказать нуждающимся?

Уже раздали продукты в детский дом на 20 тысяч сомов. Даст Бог обеспечим продуктами всех детей. На следующей неделе будем раздавать продуктовые пакеты 300 выпускникам детдомов. Сейчас идет утверждение бюджета донорами. На один такой пакет мы закладываем 800 сомов, в нем по 10 кг муки, макарон, по 5 кг риса и сахара, чай, шпроты, томатная паста и растительное масла. Стараемся наполнить их так, чтобы хватало приблизительно на месяц, а не на один-два дня, как это помогает государство.

Также мы работаем по семьям, их в списке на сегодня 800. Но было и так, когда на место выезжаешь – видишь, что люди не нуждаются. Хотя по телефону так выпрашивают, прям плачут. Мы готовы помогать, но только, действительно, тем кто в этом нуждается. Спонсоры дают поддержку ни мне, ни фонду, а тем, кто без нее не выживет.

Есть сложности с доставкой продовольственных пакетов по детским домам?

У нас есть волонтеры на трех машинах - комендант Бишкека выделил три пропуска. С этим больших проблем нет. Просто много времени уходит на разговоры на постах, пока все покажешь, объяснишь.

Как детям дается карантин?

Занимаются саморазвитием, физкультурой. Но карантин - это очень сложно. Уже месяц детские дома-интернаты закрыты для посещения, дети изолированы в четырех стенах. Одни 24 часа в сутки, это психологически тяжело для них.