Ученые США обладают доказательствами естественного происхождения COVID-19

Американские ученые, ссылаясь на расширенные исследования в качестве доказательства, все больше верят в то, что вирус COVID-19 возник естественным путем. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

"Нет никаких оснований верить в то, что вирус был сделан в лаборатории", - заявил профессор инфекционных заболеваний в Стэнфордском медицинском университете доктор Роберт Шафер в интервью ABC News. "В природе много штаммов, которые могут привести к подобной вспышке", - добавил он.

Доктор Роберт Гарри, профессор медицинского факультета Университета Тулана, является автором одного из первых основных исследований, которые опровергают теории о том, что COVID-19 был спроектирован как биологическое оружие. Он сказал ABC News, что новым направлением этого исследования является изучение особой мутации, которая делает этот вирус таким заразным.