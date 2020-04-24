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Ученые США обладают доказательствами естественного происхождения COVID-19

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- Нина Ничипорова
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Американские ученые, ссылаясь на расширенные исследования в качестве доказательства, все больше верят в то, что вирус COVID-19 возник естественным путем. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

"Нет никаких оснований верить в то, что вирус был сделан в лаборатории", - заявил профессор инфекционных заболеваний в Стэнфордском медицинском университете доктор Роберт Шафер в интервью ABC News. "В природе много штаммов, которые могут привести к подобной вспышке", - добавил он.

Доктор Роберт Гарри, профессор медицинского факультета Университета Тулана, является автором одного из первых основных исследований, которые опровергают теории о том, что COVID-19 был спроектирован как биологическое оружие. Он сказал ABC News, что новым направлением этого исследования является изучение особой мутации, которая делает этот вирус таким заразным.


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URL: https://www.vb.kg/387516
Теги:
Китай, наука, США, коронавирус
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