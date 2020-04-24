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Всем 702 дворникам "Тазалыка" выделены наборы из семи продуктов

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- Александр Тузов
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В Бишкеке каждому столичному дворнику переданы продуктовые пакеты. В пакете рис, мука, чай, растительное масло, сахар, макароны и гречка. Об этом редакции VB.KG сообщила советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова.

По ее словам, акция прошла по инициативе директора "Тазалыка" Рыспека Сарпашова

Всего в большой семье "Тазалыка" 702 дворника: 180 человек работают в Первомайском районе, в Ленинском – 179, Октябрьский – 150, Свердловский – 162, во входящем в состав столицы селе Чон-Арык работает 31 дворник.

- В Бишкеке есть такие невидимые герои, которые несмотря на пандемию, чрезвычайное положение, стойко продолжают охранять город от загрязнения – это дворники муниципального предприятия "Тазалык". Каждый день сразу после завершения комендантского часа с первыми лучами солнца тазалыковцы выходят на очистку столичных улиц, тротуаров. У каждого сотрудника есть семья, Дети, которые сидят дома на карантине. Мы решили поддержать каждого дворника и его близких, - говорит Гуля Алмамбетова.

Сами сотрудники МП "Тазалык" тоже распределяют гумпомощь, они отвезли 200 продуктовых наборов жителям жилмассива "Арча-Бешик".

Надо добавить, что сотрудникам Тазалыка помогают и другие благотворители. Так, исламский журнал Umma провел сбор средств и организовал изготовление в Бишкеке защитных многоразовых комбинезонов. В основном эти костюмы направили медикам. Однако самыми первыми защитные многоразовые комбинезоны получили тазалыковские сотрудники, которые взаимодействуют с химическими препаратами и дезинфицируют улицы города.

Понятно, что "Тазалыку" не только помогают но и строго с него спрашивают:

- Дорогие горожане! Фотофакты с загрязненными участками вы можете отправить напрямую к заместителям акимов, ответственным за работу ЖКХ, по WhatsApp, - призывает Гуля Алмамбетова.

Она сообщает ФИО и телефоны этих заместителей акимов:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0550 997 927;

- Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) – 0 772 192 074;

- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) - 0555 666 096;

- Мырзакматов Садык Токтосунович (Свердловский район) - 0551 571823.


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URL: https://www.vb.kg/387519
Теги:
гуманитарная помощь, Ленинский район, Октябрьский район, Первомайский район, продовольствие, Свердловский район, Бишкек, мэрия, Тазалык
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