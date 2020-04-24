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В Бишкеке с балкона на 8 этаже выпала маленькая девочка. Она погибла

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке с восьмого этажа дома, расположенного по улице Исанова, выпала 1,5- годовалая девочка. При падении она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Трагедия произошла накануне, 23 апреля, примерно в 18.30. В дежурную часть УВД Первомайского района поступил звонок о произошедшем. Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что ребенок упал с балкона при неизвестных обстоятельствах. Медики констатировали смерть на месте падения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района, назначены необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/387520
Теги:
ГУВД, дети, Бишкек, Кыргызстан, погиб ребенок
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