В Бишкеке с балкона на 8 этаже выпала маленькая девочка. Она погибла

В Бишкеке с восьмого этажа дома, расположенного по улице Исанова, выпала 1,5- годовалая девочка. При падении она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Трагедия произошла накануне, 23 апреля, примерно в 18.30. В дежурную часть УВД Первомайского района поступил звонок о произошедшем. Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что ребенок упал с балкона при неизвестных обстоятельствах. Медики констатировали смерть на месте падения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района, назначены необходимые экспертизы.