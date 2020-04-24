Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На ЭКСПО в Китае впервые появится зона профилактики эпидемии

153  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бюро Китайской международной выставки импортных товаров и Национальный выставочный центр (Шанхай) провели презентацию "специальной зоны общественного здравоохранения и профилактики эпидемии", которая будет специализироваться на демонстрации международных передовых технологий и продукции индустрии по профилактике эпидемией в мире, пишет газета "Жэньминь жибао".

Зона общественного здравоохранения и профилактики эпидемий станет самой главной на выставочной площадке медицинского оборудования и здравоохранения. Вплоть до настоящего времени контрактная площадь этого выставочного сегмента достигла 90%. Участие в выставке примут около 60 крупнейших предприятий, занятых в области медицины. Ими станут компании, которые вносят вклад в борьбу с новым типом коронавируса, а также предприятия, продукция которых широко используется в обществе. К настоящему времени уже несколько десятков компаний из разных стран подтвердили свое участие в предстоящем мероприятии. Контрактная площадь превышает 2800 кв. метров.

Материальные средства, препараты, необходимые для профилактики, контроля и лечения, будут представлены в специальной зоне общественного здравоохранения и профилактики эпидемии. В частности, будут продемонстрированы аппарат ЭКМО, дыхательные аппараты, защитные формы для медперсонала, набор реагентов, а также разные приборы по тестированию, средства для дезинфекции и многое другое.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387527
Теги:
выставка, Китай, информационные технологии, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  