На ЭКСПО в Китае впервые появится зона профилактики эпидемии

Бюро Китайской международной выставки импортных товаров и Национальный выставочный центр (Шанхай) провели презентацию "специальной зоны общественного здравоохранения и профилактики эпидемии", которая будет специализироваться на демонстрации международных передовых технологий и продукции индустрии по профилактике эпидемией в мире, пишет газета "Жэньминь жибао".

Зона общественного здравоохранения и профилактики эпидемий станет самой главной на выставочной площадке медицинского оборудования и здравоохранения. Вплоть до настоящего времени контрактная площадь этого выставочного сегмента достигла 90%. Участие в выставке примут около 60 крупнейших предприятий, занятых в области медицины. Ими станут компании, которые вносят вклад в борьбу с новым типом коронавируса, а также предприятия, продукция которых широко используется в обществе. К настоящему времени уже несколько десятков компаний из разных стран подтвердили свое участие в предстоящем мероприятии. Контрактная площадь превышает 2800 кв. метров.

Материальные средства, препараты, необходимые для профилактики, контроля и лечения, будут представлены в специальной зоне общественного здравоохранения и профилактики эпидемии. В частности, будут продемонстрированы аппарат ЭКМО, дыхательные аппараты, защитные формы для медперсонала, набор реагентов, а также разные приборы по тестированию, средства для дезинфекции и многое другое.