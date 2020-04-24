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В Кыргызстане во время карантина участились случаи домашнего насилия

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане во время карантина процветает семейное насилие. Количество жертв домашних тиранов только в столице возросло на 61,7%. Об этом на брифинге 24 апреля сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

"К сожалению, в Бишкеке за время карантина возросло количество случаев домашнего насилия на 61,7%. По сравнению с аналогичным периодом с 24 марта по 24 апреля 2019 года было зарегистрировано 100 фактов, в этом году 162 факта. Горожане, обращаюсь и прошу вас, это время пройдет и мы должны сохранить наши семьи, будьте терпимее к своим близким", - призвал Орозалиев.

В связи с тревожной тенденцией комендатура столицы решила рассмотреть вопрос возобновления деятельности кризисных центров для пострадавших от семейного насилия.

"Мы рассмотрим этот вопрос при соблюдении кризисными центрами санитарно-эпидемиологических правил, в связи с тем, что там будет скопление людей. Мы готовы обеспечить безопасность этих центров и их постояльцев"", - отметил Орозалиев.


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URL: https://www.vb.kg/387529
Теги:
семейное насилие, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, карантин
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