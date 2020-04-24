Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Врачи КР укрепляют контакты с коллегами в СНГ против коронавируса

177  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Медики стран СНГ усиливают взаимодействие в профилактике коронавируса и борьбе с ним. Очередные меры на этом пути выработаны во время внеочередного заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, которое прошло в формате видеоконференции на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора.

Участие в заседании приняли члены этого совета, а также постоянные полномочные представители и дипломаты государств Содружества, эксперты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ, представители Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщается, стороны обсудили ситуацию в мире и на пространстве Содружества по COVID-19, обменялись практическим опытом и актуальной информацией. И отметили результативность постоянного взаимодействия в рамках СНГ, при объединяющей роли Всемирной организации здравоохранения.

Успешно продолжается работа над проектами соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, положений о порядке осуществления соответствующего информационного обмена и о базовой организации по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на такие ЧС.

Подчеркнута важность дистанционного консультирования тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, обмена информацией по разработке тест-систем для диагностики COVID-19. А также - актуальность всестороннего гуманитарного взаимодействия на данном направлении, национальных рекомендаций для специалистов здравоохранения, включая и дистанционные образовательные модули, которые находятся в открытом доступе для медицинских специалистов Содружества.

Представители государств СНГ выразили благодарность Российской Федерации за практическую и методическую помощь, предоставляемую в рамках борьбы с COVID-19, проинформировали об активном использовании мобильных лабораторий на базе автошасси, переданных безвозмездно от РФ для лабораторной диагностики коронавируса.

"Опираясь на многолетние традиции сотрудничества, эксперты стран СНГ намерены и далее тесно взаимодействовать по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщили в Исполкоме Содружества. Следующее заседание Координационного совета по аналогичной проблематике решено провести в режиме видеоконференцсвязи в мае текущего года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387535
Теги:
СНГ, сотрудничество, врачи, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  