Врачи КР укрепляют контакты с коллегами в СНГ против коронавируса

Медики стран СНГ усиливают взаимодействие в профилактике коронавируса и борьбе с ним. Очередные меры на этом пути выработаны во время внеочередного заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, которое прошло в формате видеоконференции на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора.

Участие в заседании приняли члены этого совета, а также постоянные полномочные представители и дипломаты государств Содружества, эксперты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ, представители Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщается, стороны обсудили ситуацию в мире и на пространстве Содружества по COVID-19, обменялись практическим опытом и актуальной информацией. И отметили результативность постоянного взаимодействия в рамках СНГ, при объединяющей роли Всемирной организации здравоохранения.

Успешно продолжается работа над проектами соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, положений о порядке осуществления соответствующего информационного обмена и о базовой организации по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на такие ЧС.

Подчеркнута важность дистанционного консультирования тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, обмена информацией по разработке тест-систем для диагностики COVID-19. А также - актуальность всестороннего гуманитарного взаимодействия на данном направлении, национальных рекомендаций для специалистов здравоохранения, включая и дистанционные образовательные модули, которые находятся в открытом доступе для медицинских специалистов Содружества.

Представители государств СНГ выразили благодарность Российской Федерации за практическую и методическую помощь, предоставляемую в рамках борьбы с COVID-19, проинформировали об активном использовании мобильных лабораторий на базе автошасси, переданных безвозмездно от РФ для лабораторной диагностики коронавируса.

"Опираясь на многолетние традиции сотрудничества, эксперты стран СНГ намерены и далее тесно взаимодействовать по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщили в Исполкоме Содружества. Следующее заседание Координационного совета по аналогичной проблематике решено провести в режиме видеоконференцсвязи в мае текущего года.