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В Бишкек прибыл чартерный рейс из Турции с 349 гражданами Кыргызстана

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- Оксана Гут
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24 апреля прибыл чартерный рейс авиакомпании "Турецкие Авиалинии" по маршруту "Стамбул-Бишкек", на борту которого возвратились 349 граждан Кыргызстана из Турции, ожидавших рейса с момента отмены регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

"Осуществление данного чартера стало возможным в результате достигнутой договоренности глав государств-членов Тюркского совета в ходе видеосаммита, состоявшегося 10 апреля", - отмечено в сообщении.

Тогда президент Сооронбай Жээнбеков обратился ко всем странам организации с просьбой о необходимости взаимной поддержки граждан, находящихся на территории сторон и не имеющих возможности вернуться в свои страны в связи с пандемией коронавируса и временным прекращением регулярного авиасообщения.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государств продолжается, заверили в МИД.


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URL: https://www.vb.kg/387536
Теги:
МИД, Турция, Кыргызстан, карантин
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