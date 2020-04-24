В Бишкек прибыл чартерный рейс из Турции с 349 гражданами Кыргызстана

24 апреля прибыл чартерный рейс авиакомпании "Турецкие Авиалинии" по маршруту "Стамбул-Бишкек", на борту которого возвратились 349 граждан Кыргызстана из Турции, ожидавших рейса с момента отмены регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

"Осуществление данного чартера стало возможным в результате достигнутой договоренности глав государств-членов Тюркского совета в ходе видеосаммита, состоявшегося 10 апреля", - отмечено в сообщении.

Тогда президент Сооронбай Жээнбеков обратился ко всем странам организации с просьбой о необходимости взаимной поддержки граждан, находящихся на территории сторон и не имеющих возможности вернуться в свои страны в связи с пандемией коронавируса и временным прекращением регулярного авиасообщения.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государств продолжается, заверили в МИД.