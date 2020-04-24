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Врачи Польши высоко оценили профессионализм врачей и оснащение больниц в КР

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова в офисе регионального бюро Всемирной организации здравоохранения встретилась с медицинскими специалистами из Республики Польша, прибывшими в страну в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Вице-премьер-министр отметила своевременное прибытие группы медицинских экспертов и совместное сотрудничество с отечественными специалистами на местах.

В ходе встречи были обсуждены итоги наблюдений специалистов, состоялся обмен мнениями по работе, которая проводится кыргызскими специалистами.

В свою очередь польские врачи высоко оценили профессионализм наших врачей и оснащение больниц.

Аида Исмаилова выразила благодарность кыргызским и польским врачам, сотрудникам Всемирной организации здравоохранения за оказываемую помощь.

Команда врачей из Польши также посетит региональные больницы и совместно с нашими врачами осмотрит пациентов, проведет анализ причин инфицирования медицинских работников.

Отметим, что 19 апреля в Кыргызскую Республику по линии Всемирной организации здравоохранения прибыла группа медицинских специалистов из Республики Польша в составе 8 человек. Медики будут оказывать помощь отечественным медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад.

Во встрече приняли участие первый заместитель руководителя аппарата Президента Кыргызской Республики Алмаз Кененбаев, министр здравоохранения Кыргызской Республики Сабиржан Абдикаримов, глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызской Республике Назира Артыкова.


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URL: https://www.vb.kg/387537
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