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В России принят закон об упрощении получения ее гражданства

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- Евгений Денисенко
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Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Ранее, 17 апреля, этот закон был одобрен Советом Федерации.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Этот закон отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское. И также отменяет для кандидата не только требование находиться в РФ не менее трех лет, но и необходимость подтверждения наличия законного источника средств к существованию.

Речь идет о лицах достигших совершеннолетия без гражданства, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших союзных республик, но не получивших их гражданства.

Аналогичная норма в соответствии распространяется и на иностранцев, находящихся в браке с гражданином РФ, проживающих на российской территории и имеющих в этом браке общих детей. А также - на иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в стране.

Помимо этого закон предусматривает сокращения с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в стране для лиц, окончивших российские вузы.


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URL: https://www.vb.kg/387539
Теги:
Владимир Путин, закон, Россия, гражданство
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