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Премьер-министры стран ЕАЭС не договорились по транспортировке газа

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- Евгений Денисенко
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Последние из ранее несогласованных вопросов по проекту Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года были рассмотрены на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета. Оно состоялось 23 апреля и прошло в формате видеоконференции

Участие в заседании принял премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, по трем вопросам Межправсовет принял формулировки, выработанные членами Совета ЕЭК 20 и 22 апреля. Оставшийся вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС теперь будет решаться на уровне глав государств Союза.

"Согласованы позиции сторон по трем вопросам – очень спорным, трудным, но нашли консенсус. Первое – это либерализация международных автомобильных перевозок. Второе – выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию. Третья группа вопросов – о сотрудничестве в области здравоохранения. По вопросу тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа Союза было проведено также несколько рассмотрений. Согласованного решения, формулировок, к сожалению, не выработано", – прокомментировал председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Члены Межправсовета озвучили позиции по этому вопросу, после чего было решено вынести его на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета. Планируется, что на очередном заседании 19 мая главы государств Союза утвердят Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

А следующее заседания Межправсовета ЕАЭС намечается провести в июле в Минске.


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URL: https://www.vb.kg/387545
Теги:
газ, ЕАЭС, Мухаммедкалый Абылгазиев
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