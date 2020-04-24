Минсоцразвития КР: Продукты питания своевременно поставляются в детдома

Информация о том, что в карантин дети-сироты остались без еды, не соответствует действительности. Об этом VB.KG заявили в Министерстве труда и социального развития КР.

"Министерством труда и социального развития на ежедневной основе проводится оперативный мониторинг остатков продуктов и медикаментов, а также их запасы. Согласно проведенных тендеров на поставку продуктов питания, в соответствии с графиком, поставщики своевременно поставляют продукты питания.

Министерство здравоохранения и министерство образования и науки КР также подтвердили о том, что проблем с запасами продуктов питания в детских учреждениях, находящихся в их введении нет. В утвержденном бюджете предусматриваются средства для закупа продуктов и медикаментов. А также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, детские учреждения системы образования, здравоохранения, а также социального развития обеспечены средствами защиты", - сообщили редакции.

Напомним, накануне на VB.KG было опубликовано интервью с директором ОФ "Прав защиты детей сирот" Игорем Беляевым. Он утверждает, что детям в детдомах-интернатах не хватает еды из-за того, что поставщики так и не доставили продукты питания с началом карантина. Беляев даже написал соответствующее письмо на имя президента страны, в парламент и Омбудсмену.

"Указанные в статье учреждения, не нуждались и не просили о помощи в виде продуктов питания. Однако, если добропорядочные организации, желают оказать им помощь - не отказываются. В период режима ЧС/ЧП министерство просит всех желающих оказать помощь, не распространять компрометирующие, неподтвержденные факты", - призывают в ведомстве.

Также отмечается, что министерство труда и социального развития совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике провели анализ состояния детей, находящихся в детских учреждениях интернатного типа на момент карантина.

Так известно, что в период карантина в детских учреждениях всех форм собственности находятся всего 2118 детей, тогда как ранее там содержалось более 10 тыс. детей. Из общего числа мальчики -1195, девочки - 923. В том числе 702 ребенка с инвалидностью. Больше всего в интернатах воспитанников в возрасте от 7 до 14 лет.

От редакции лишь отметим, что наши журналисты намерены удостовериться в полученной информации лично.