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"Беляев, заявивший о голодных сиротах, не смог подтвердить свою информацию"

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- Бакыт Басарбек
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Сообщения о том, что в детских домах и интернатах Кыргызстана нет продуктов, не соответствуют действительности. Воспитанники по-прежнему получают четырехразовое питание. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки КР.

По данным пресс-службы, глава ведомства сам встретился с директором Общественного Фонда "Защита прав детей-сирот" Беляевым, который не смог подтвердить свою информацию.

"Информация Беляева, опубликованная на сайте "Вечерний Бишкек" ("VB.KG") 23 апреля 2020 года о том, что "для сирот нет денег", неверная.

В настоящее время в стране функционируют пять детских учреждений интернатного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: 4 учреждения в Чуйской области и 1 учреждение в Ошской области. Общее количество воспитанников - 392 ребенка.

Согласно нормам, дети получают четырехразовое питание, а также фрукты и овощи. Проведение тендерных закупок осуществляется ежеквартально. Все интернатные учреждения в марте провели тендеры и до 1 апреля 2020 года получили продукты питания. На данный момент имеются запасы до конца июня.

Кроме того, в связи с чрезвычайным положением министерство образования и науки разрешило закупку продуктов и товаров без проведения тендера, методом прямого заключения договора. Соответствующее письмо было направлено во все учреждения 24 марта 2020 года.

С 8 апреля текущего года в детских домах и интернатах организовано дистанционное обучение. Воспитатели, повара, медицинский и административный персонал работают в штатном режиме. Во внеурочное время для детей организовываются различные внеклассные мероприятия", - говорится в сообщении Минобразования.


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URL: https://www.vb.kg/387548
Теги:
дети, сироты, Кыргызстан, скандал, Министерство образования
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