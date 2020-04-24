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Стены главного храма ВС РФ украсили мозаикой с изображениями Путина

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- Бакыт Басарбек
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Стены главного храма ВС России в подмосковном парке "Патриот" украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. "МБХ медиа" приводит на своем сайте фотографии, сделанные одним их подписчиков. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Путин и Шойгу изображены на одной мозаике со спикерами ГД и СФ Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко а также секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

Еще на одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Иосифа Сталина. Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись "Крым наш".


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URL: https://www.vb.kg/387549
Теги:
Владимир Путин, Россия, Христианство
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