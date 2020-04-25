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Скончался выдающийся юрист, почетный академик НАН профессор Карпек Курманов

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- Александр Тузов
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Вчера, 24 апреля, на 93-м году жизни скончался известный ученый-юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, почетный академик Национальной академии наук, один из основоположников и патриархов юридической науки Кыргызстана Курманов Карпек Шамсединович Курманов.

Как рассказал VB.KG сын патриарха, экс-торага Жогорку Кенеша профессор-историк Зайнидин Курманов, его отец умер от тяжелой болезни в больнице управления делами президента и правительства. Представители мусульманского духовенства напомнили родственникам умершего, что кончину в день начала священного месяца Рамазан высшие силы дают настоящим святым.

О выдающихся заслугах Карпека Курманова говорится и в официальном некрологе, подписанном президентом Жээнбековым, торага ЖК Джумабековым, пресьер-министром Абылгазиевым, председателем Верховного суда Калиевой и другими VIPами.

Карпек Курманов родился 30 июня 1928 года в селе Кызыл-Туу Джумгальского района. Закончил очное отделение Ленинградского юридического института имени Калинина. Таким образом, он стал первым представителем кыргызской национальности, получившим высшее юридическое образование. Участвовал в легендарной научной экспедиции по изучению истории кыргызского народа под руководством профессора Саула Абрамзона в синьцзянский Кашгар в 1947 году.

Курманов работал на должности начальника отдела по надзору за органами милиции прокуратуры Киргизской ССР и прокуратуры Фрунзенской области Киргизской ССР (1949-1952), помощником министра торговли Киргизской ССР.

Затем в Министерстве юстиции и адвокатуре Киргизской ССР (1953-1964), ученым секретарем, старшим преподавателем кафедры уголовного права и криминалистики юридического факультета Киргизского государственного университета (1967-1972), доцентом, заведующим кафедрой в Карагандинском государственном университете (1972-1980), доцентом юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (1981-1983), старшим научным сотрудником, заведующим сектором и заведующим отделом в Национальной академии наук (1984-1993), профессором и заведующим кафедрой уголовного права Кыргызской государственной юридической академии (2003-2009), приглашенным профессором кафедры уголовного права и процесса Кыргызско-Российского Славянского университета.

В 1967 году Курманов успешно защитил кандидатскую диссертацию, которая стала первой диссертацией в СССР, посвященной проблеме борьбы с наркоманией. В 1991 году . Курманов также первым в СССР защитил докторскую диссертацию по проблеме борьбы с наркотизмом. Его труды по наркотизму стали открытыми для всеобщего пользования и настольными учебными пособиями для практических работников правоохранительных органов СССР и постсоветских республик.

Курманов - автор более 150 научных публикаций, в том числе первой и уникальной в СССР монографии, посвященной наркотизму в СССР.

В 2009 году за выдающийся вклад в развитие юридической науки и образования, а также подготовку юридических кадров был награжден орденом "Манас" III степени. В 2004 году за большой вклад в развитие юридической науки и подготовку юридических кадров ему присвоено звание "Заслуженнsq деятелm науки Кыргызской Республики". Cреди его наград – медали "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и "Ветеран труда СССР".

…Как сообщили источники VB.KG, на высшем уровне принято решение о похоронах Карпека Курманова на мемориальном Ала-Арчинском кладбище Бишкека.

А еще у VB.KG есть сведения: семь лет назад соседи–аксакалы настояли, чтобы назвать в честь профессора, Карпека Курманова безымянную недлинную, всего с восемью домами, улицу в микрорайоне "Джал". Вполне по американскому образцу у нас в мэрии был тогда порядок: кто внесет миллион сомов на благоустройство столицы, может претендовать, чтобы какую–нибудь безымянную улицу назвали в его честь. Родственники патриарха помогли собрать этот миллион. И очень помогли соседи. А в нынешнем 2020-м мэрия наконец–то окончательно оформляет свое решение об "улице К.Курманова".

Родственники готовят памятную табличку о том, что ранее безымянная улица названа в честь заслуженного деятеля науки КР, почетного академика Национальной академии наук Карпека Шамсединовича Курманова. Готовили этот подарок патриарху к его 92–летию в июне. Теперь подарок-табличка станет посмертным.


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URL: https://www.vb.kg/387550
Теги:
КНУ, Академия наук, наркотики, Юридическая практика, Кыргызстан, Переименование улиц, КРСУ, Зайнидин Курманов
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