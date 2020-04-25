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В Москве задержали подозреваемых в похищении кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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В Москве задержаны трое граждан различных государств, подозреваемые в похищении уроженца Кыргызстана. Их розысками стражи порядка занялись после обращения в полицию местного жителя, который стал свидетелем происшедшего.

По его словам, жертва похитителей первоначально подверглась избиению пятью мужчинами. После этого пострадавшего затолкнули в багажник стоявшего здесь же автомобиля "Ауди", который сразу же уехал с места происшествия.

По сообщению правоохранительных органов, для поиска преступников был объявлен план "Перехват". В результате предпринятых мер обнаружили автомобиль, припаркованный в одном из переулков. Следом удалось задержать троих подозреваемых. Ими оказались граждане Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

Найден и сам похищенный – уроженец Кыргызстана. Он жив, но ему потребовалась врачебная помощь после перенесенных побоев.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Не исключается возможность рэкета. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела, оно может быть заведено по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц"). Ведется поиск остальных сообщников


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URL: https://www.vb.kg/387552
Теги:
похищение, Москва, задержание мигрантов из Кыргызстана
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