Военные стран СНГ создадут единую систему связи

С инициативой создания единой военной системы связи выступила Россия. Проект формирования такой системы одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Считать целесообразным подписать соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением, на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств",- говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, стороны создают совместную (объединенную) систему связи вооруженных сил государств-участников СНГ в целях развития взаимодействия между этими силами.

"Принципы формирования организационно-технической структуры построения и функционирования совместной системы определяются соответствующим положением, утверждаемым Советом глав правительств СНГ", - отмечается в проекте документа.

В нем сообщается, что координация соответствующей работы возложена на начальника Главного управления связи ВС РФ. А функционирование такой системы будет обеспечиваться при помощи постоянного боевого дежурства, осуществляемого с командных пунктов и центров управления связью вооруженных сил стран-партнеров.

Стороны в случае подписания соглашения будут обеспечивать преемственность в развитии систем связи, их совместимость, унификацию и стандартизацию используемых комплексов.