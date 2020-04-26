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Фронтовики вдохновляют: победа будет за нами

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- Нина Ничипорова
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Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве поддержало пожилых людей города и предоставило им помощь в виде продуктов питания.

Ветеранам Великой Отечественно войны сотрудники агентства передали продукты питания: сахар, рис, растительное масло, несколько видов макаронных изделий, фрукты и овощи, а также лекарственные средства. Ветераны сообщили заранее, какие лекарства им необходимы.

- Герои войны, а всех, кто воевал и ковал Победу в тылу, можно назвать именно так, были глубоко тронуты вниманием и искренне благодарили и за память о войне, и за оказанную помощь, - сказали сотрудники госагентства корреспонденту VB.KG.

Вот уж поистине все ветераны и раньше жили мыслью о Победе над врагом, и сейчас твердо заявляют, что и в данной ситуации "надо верить, что победа над коронавирусом будет за нами, каждый успешный шаг обязательно приведет нас к ней".


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URL: https://www.vb.kg/387565
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