Фронтовики вдохновляют: победа будет за нами

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве поддержало пожилых людей города и предоставило им помощь в виде продуктов питания.

Ветеранам Великой Отечественно войны сотрудники агентства передали продукты питания: сахар, рис, растительное масло, несколько видов макаронных изделий, фрукты и овощи, а также лекарственные средства. Ветераны сообщили заранее, какие лекарства им необходимы.

- Герои войны, а всех, кто воевал и ковал Победу в тылу, можно назвать именно так, были глубоко тронуты вниманием и искренне благодарили и за память о войне, и за оказанную помощь, - сказали сотрудники госагентства корреспонденту VB.KG.

Вот уж поистине все ветераны и раньше жили мыслью о Победе над врагом, и сейчас твердо заявляют, что и в данной ситуации "надо верить, что победа над коронавирусом будет за нами, каждый успешный шаг обязательно приведет нас к ней".