28 населенным пунктам в разных регионах КР придали статус села

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал законы, согласно которым 28 населенных пунктов Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской, Баткенской и Чуйской областей отнесены к категории айылов.

- Проекты этих законов были разработаны Государственным агентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызской Республики. В конце марта они были приняты Жогорку Кенешем, - сказал VB.KG директор госагентства Бахтияр Салиев.

Какие изменения в жизнь сел и, в частности, местного населения привнесут эти законы?

- Во-первых, повышается статус этих населенных пунктов, они становятся отдельной территориальной единицей в составе соответствующей административно-территориальной структуры. Статус предоставляет местному сообществу возможность самостоятельно решать вопросы местного значения, повышаются инициативность и ответственность местного сообщества. Во-вторых, это сильный стимул для активизации местного сообщества по привлечению инвестиций, для сотрудничества с различными проектами, мобилизации внутренних резервов и возможностей социально-экономического развития территории.

Вопрос о придании статуса села, конечно, обсуждался на сходе жителей этих населенных пунктов. Люди единогласно проголосовали за это предложение, потому что все понимают, что это расширит их жизненное пространство, позволит им быстрее решать проблемы с благоустройством в своих селах. На основе решений сельских сходов были приняты соответствующие решения и местных кенешей, местной государственной администрации районов, полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в областях.

Вопрос о придании 28 населенным пунктам статус села был рассмотрен также на заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при правительстве КР.

Какова численность населения в этих теперь уже селах?

- В 28 населенных пунктах проживает 52584 человека. Во всех есть социальные объекты, кроме населенного пункта Тамды-Суу Нарынской области, имеются системы электроснабжения и питьевой воды.