Южная Корея заняла первое место в индексе свободы преccы 2020

Согласно опросу международной организации "Репортеры без границ", в Республике Корея самая свободная в Азии пресса. Об этом редакции VB.KG сообщили в посольстве Республики Корея в Кыргызстане.

В этом году Корея заняла 42-е место среди 180 стран мира. По категории посягательства на свободу прессы страна набрала 23,70 баллов, что на 1,24 меньше, чем в прошлом году.

Генеральный секретарь "Репортеры без границ" Кристиан Делюар отметил, что "Авторитарные государства воспользуются кризисом здравоохранения, вызванным коронавирусом, для выполнения "шокирующей доктрины". Люди доброй воли должны приложить усилия для того, чтобы представители СМИ могли играть роль третьих лиц, которые пользуются доверием общества. Это необходимо для того, чтобы не превратить следующее десятилетие в катастрофу".

"Репортеры без границ" с 2002 года начал составлять всемирный индекс свободы прессы. Чтобы определить индекс, ежегодно организация рассылает анкету с вопросами в 40 категориях своим респондентам по всему миру. В опросе принимают участие корреспондентская сеть самой организации, известные журналисты, социологи, юристы, общественные деятели и др.