Ученые обнаружили три разновидности коронавируса

В ведущем международном научном журнале PNAS была опубликована статья под названием "Анализ филогенетической сети геномов вируса SARS-CoV-2". Статья была подготовлена учеными Великобритании и Германии, первым автором стал доктор Питер Форстер, генетик из Кембриджского университета.

Судя по содержанию статьи, ученые выяснили, что существуют три генетические разновидности нового типа коронавируса, обозначенные как A, B и C. Тип А генетически близок к коронавирусу летучих мышей и ящеров, мутантные варианты типа А обнаружены у американцев и австралийцев. Ученые считают, что именно вирус типа А вызвал первичную вспышку. Тип В больше всего распространен внутри Китая, а вариант С оказался основным в Европе, а также отмечен в Сянгане, Сингапуре и Республике Корея. Об этом интересном исследовании пишет газета "Жэньминь жибао"