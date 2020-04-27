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Ученые обнаружили три разновидности коронавируса

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- Нина Ничипорова
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В ведущем международном научном журнале PNAS была опубликована статья под названием "Анализ филогенетической сети геномов вируса SARS-CoV-2". Статья была подготовлена учеными Великобритании и Германии, первым автором стал доктор Питер Форстер, генетик из Кембриджского университета.

Судя по содержанию статьи, ученые выяснили, что существуют три генетические разновидности нового типа коронавируса, обозначенные как A, B и C. Тип А генетически близок к коронавирусу летучих мышей и ящеров, мутантные варианты типа А обнаружены у американцев и австралийцев. Ученые считают, что именно вирус типа А вызвал первичную вспышку. Тип В больше всего распространен внутри Китая, а вариант С оказался основным в Европе, а также отмечен в Сянгане, Сингапуре и Республике Корея. Об этом интересном исследовании пишет газета "Жэньминь жибао"


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URL: https://www.vb.kg/387575
Теги:
Китай, наука, коронавирус
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