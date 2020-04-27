Россияне в Кыргызстане получат пенсии без продления документов

Проживающие за рубежом россияне будут получать пенсии и иные социальные выплаты по июнь, даже если у них истек срок действия необходимых документов. Об этом заявила на брифинге 23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в связи с введением в большинстве государств мер чрезвычайного характера в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции и граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, сейчас отсутствует возможность оформить документы, необходимые для продления выплаты установленных им пенсий. И сообщила, что в этой связи правительство РФ приняло специальное постановление. Оно предусматривает продление выплаты пенсий и иных социальных выплат таким гражданам, у которых срок действия данных документов истекает в интервале с 1 марта по 31 мая включительно.

Постановление, как подчеркивается, носит временный характер. В период его действия все положенные выплаты указанным лицам будут произведены без представления требуемых документов за период с апреля по июнь 2020 года включительно.

Одновременно в ЕАЭС сейчас готовятся решить проблему пенсий для трудовых мигрантов. Это предусмотрено подписанным 20 декабря 2019 года соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. В соответствии с данным документом реализация пенсионных прав таких трудящихся будет осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан их страны пребывания.

Настоящее соглашение, отметил в Евразийской экономической комиссии, вступит в силу после того, как будет ратифицировано всеми государствами –партнерами, с даты, когда уведомление от участника, последним ратифицировавшим соглашение, поступит в депозитарий Евразийского экономического союза.