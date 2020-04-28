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В России разработают "Кыргызстановедение"

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- Евгений Денисенко
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Российский государственный гуманитарный университет реализует совместно с Кыргызстаном ряд проектов. Один из них предусматривает подготовку издания под названием "Кыргызстановедение".

Об этом рассказал ректор РГГУ, председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар.

"Сегодня интеграционные процессы на постсоветском пространстве идут по нарастающей. Это многоскоростное движение, есть разные модели, но они взаимодействуют, взаимообогащаются. И хотя экономические потенциалы у наших стран, их специфика, производственная база, человеческий капитал разные, все строится на принципах равенства. Это фундаментальная основа, укрепляющее нашу интеграцию, и она не во всех существующих моделях присутствует в полной мере, - отмечает ученый.

"Все эти процессы, - подчеркивает он, - требуют изучения истории, географии, культуры, традиций, религиозных воззрение их титульных и других народов, взаимоотношений их на разных этапах, в разных эпохах. И мы участвуем в подготовке специалистов по двусторонним отношениям, региональным интеграционным процессам на постсоветском пространстве, Большой Евразии, в подготовке страноведов, политологов".

"Кроме того, - продолжает Ефим Пивовар, - мы стали готовить совместные книги по нашим странам, чтобы дать в них курс их истории, культуры. Эти работы используются и как учебные пособия для студентов. Первой была "Украинистика", вышла в 2018 году. Такой термин появился давно. А мы предложили, следуя в данном направлении, новый термин - "казахстановедение", помимо уже также известного "казаховедения". Речь идет о новых независимых государствах, которых ранее не было, и именно они становятся объектом исследования".

В этом ключе идет работа над книгами о Беларуси и Азербайджане, уже дважды издавался труд о Евразийском экономическом союзе. На очереди – "Кыргызстановедение", разработкой которого, по словам Пивовара, сотрудники РГГУ займутся во взаимодействии с учеными и специалистами этой республики.

В планах – и другие совместные с кыргызстанскими коллегами инициативами. В их числе – проект, посвященный общей Победе в Великой Отечественной войне, издание пособий для поступающих в вузы – на русском и кыргызском языках, образование совместной магистратуры, с получением двойных дипломов. Еще один проект посвящен перекрестному году России и Кыргызстана. В рамках него намечалось проведение конференций, форума молодежи. Сейчас такие планы по причине коронавируса придется определенным образом скорректировать.

Как рассказал Ефим Пивовар, сотрудничество между специалистами этого вуза и Кыргызстана продолжается уже не первый год. Сам он в минувшем году принимал участие в КР в конференции, посвященной Пржевальскому. А в декабре того же года представители КНУ и Джалал-Абадского университета стали участниками конференции, организованной РГГУ в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/387583
Теги:
вуз, Россия, Кыргызстан
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