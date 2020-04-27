Строкова: "Злоупотребление грантами может сказаться на нашей экономике"

Кыргызстан сейчас берет слишком много грантов. Если по кредитам есть определенная ответственность, так как их надо отдавать, то гранты используются нерационально. Об этом сообщила на видеоконференции "ЕАЭС после эпидемии: последствия экономического кризиса и трансформация политических систем" депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

По ее словам, злоупотребление грантами может отрицательно сказаться на нашей экономике.

- Безусловно, после эпидемии многое изменится. Это касается рынка и труда. Другой статус приобретут недооцененные профессии. К примеру, учителя и врачи, - подчеркнула Строкова.

Напомним, видеоконференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".