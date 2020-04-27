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Строкова: "Злоупотребление грантами может сказаться на нашей экономике"

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан сейчас берет слишком много грантов. Если по кредитам есть определенная ответственность, так как их надо отдавать, то гранты используются нерационально. Об этом сообщила на видеоконференции "ЕАЭС после эпидемии: последствия экономического кризиса и трансформация политических систем" депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

По ее словам, злоупотребление грантами может отрицательно сказаться на нашей экономике.

- Безусловно, после эпидемии многое изменится. Это касается рынка и труда. Другой статус приобретут недооцененные профессии. К примеру, учителя и врачи, - подчеркнула Строкова.

Напомним, видеоконференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/387586
Теги:
грант, кредит, финансовый кризис, эпидемия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус
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