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В Кыргызстане усиливаются меры проверок грузоперевозчиков на COVID-19

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- Оксана Гут
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Усиливаются меры проверок грузоперевозчиков, въезжающих на территорию Кыргызской Республики, на наличие COVID-19. Об этом было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства КР.

На сегодняшний день проводится экспресс-тестирование всех пересекающих границу дальнобойщиков. В случае положительного результата, водители находятся на обсервации до получения результатов ПЦР анализа.

"Нам важно и далее продолжать обеспечивать беспрепятственное пересечение грузовых автомобилей через наши границы и своевременную доставку продовольствия и других необходимых товаров. Однако на сегодняшний день в целях обеспечения безопасности здоровья нам необходимо усилить контроль в этом направлении работы, не создав при этом трудностей для дальнобойщиков. Большое внимание необходимо уделять дальнейшим перемещениям перевозчиков между регионами. К сожалению, имели место случаи, когда лицо, обязанное находиться на домашнем карантине, продолжило работу, создав риски для жизни других людей. Поэтому алгоритм действий при проверках дальнобойщиков будет изменен в сторону усиления контроля их местонахождения, проведения ПЦР анализа и соблюдения правил самоизоляции и ограничения контактов после доставки груза до момента получения результатов анализа. Они не должны выйти из под нашего контроля", - подчеркнул первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы по деятельности министерства здравоохранения, министерства внутренних дел, полномочных представителей правительства в областях. Продолжается работа по проведению подворовых обходов в очагах заражения инфекцией.

Профильным государственным органам поручено усовершенствовать алгоритм по контролю въезда и дальнейших передвижений грузоперевозчиков по территории Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/387597
Теги:
грузоперевозки, правительство, Кыргызстан, коронавирус, Кубатбек Боронов
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