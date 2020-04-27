В Кыргызстане выбрали компанию для изготовления е-паспортов

На закупку бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения (ePassport) - общегражданские, дипломатические и служебные определился победитель, который будет поставлять указанные бланки. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

По итогам проведенного конкурса на изготовление и поставку бланков электронных (биометрических-ePassport ) паспортов, конкурсная заявка компании Mühlbauer ID Services GmbH с общей стоимость 655 645 250 сомов была объявлена победителем конкурса. Конкурсная заявка компании Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан" с общей стоимостью 799 989 800 было определено второе место.

По итогам проведенных процедур оценки конкурсных заявок, победителем конкурса на закупку бланков паспортов граждан КР нового поколения была признана компания Компания Mühlbauer ID Services GmbH;

Напомним, это второй конкурс на изготовление бланков для изготовление биометрических паспортов. Первый завершился коррупционным скандалом с участием руководства ГРС. В том конкурсе победу одержала литовская компания "Гарсу Пасаулис". Mühlbauer ID Services GmbH, предложившая наименьшую цену, обратилась сначала в комиссию по рассмотрению жалоб, когда в удовлетворении их жалобы было отказано компания обратилась в ГКНБ с заявлением о коррупционном сговоре между руководством ГРС и "Гарсу Пасаулис". В рамках досудебного производства были арестованы заместители председателя ГРС Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев и директор госпредприятия "Инфоком" Талант Абдуллаев. Также своей должности лишилась глава ГРС Алига Шаикова. После увольнения она покинула Кыргызстан и до сих пор находится в международном розыске. Остальные фигуранты дела были признаны судом виновными, их приговорили к штрафам.