Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Бир Дуйно-Кыргызстан" просит президента освободить заключенных

237  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Бир Дуйно-Кыргызстан" просит президента освободить заключенных с особыми нуждами для профилактики COVID-19 в священный месяц Рамазан. Об этом говорится в обращении председателя правозащитного движения Толекан Исмаиловой, которое она направила сегодня президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

По ее словам, Кыргызстан как полноправный член ООН обязан соблюдать права и свободы человека в любое время, в том числе и в нынешнее непростое – борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что многие страны прислушались к рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека разгрузить тюрьмы. Мишель Бачелет предупредила, что в связи с распространением COVID-19 скученность в тюремных камерах может привести к катастрофическим последствиям. В Иране, например, освободили, по крайней мере, временно, около 100 тысяч человек – это сорок процентов всех заключенных. Индонезия решила дать свободу 30 тысячам узников, отбывающих срок за мелкие нарушения, включая потребление наркотиков. По некоторым данным, этому примеру намерены последовать и власти Турции.

К рекомендации прислушались и в других странах, объявив об освобождении людей, входящих в группу риска: это беременные, инвалиды, пожилые, арестанты с хроническими заболеваниями и несовершеннолетние. Под амнистию могут попасть и те, кто отбывает последние годы заключения, а также люди, не представляющие особой опасности для обществ.

"Мы верим, что из гуманных соображений Вы сможете отказаться от наследства прежних режимов и амнистируете в это священное для всех граждан время Рамазана заключенных с особыми нуждами. Кыргызстан должен продемонстрировать политическую волю и приверженность общечеловеческим ценностям прав и свобод человека, что они работают в нашей стране.

Уважаемый господин президент, мы продолжаем поддерживать полезные для людей и страны инициативы новой власти и усилия для успешного выхода из пандемии и намерены вместе и далее создавать достойное будущее для всех граждан КР, без дискриминации и насилия. 20 марта мы направили премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву письмо, в котором говорится о важности сокращения заключенных в колониях и об освобождении заключенных с особыми нуждами - тяжело больных, женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых старше 65 лет и жертв пыток и несправедливости, лишенных справедливого правосудия прежних режимов", - говорится в обращении.

Как отмечается в нем, для профилактики распространения коронавируса в тюремной системе члены "Бир Дуйно" вместе с партнерами оказали техническую помощь самым уязвимым колониям - для женщин, подростков, СИЗО-1 и категориям заключенных с особыми нуждами.

"С сотрудниками Института омбудсмена 13 и 14 апреля мы посетили детдома, детские интернаты и психоневрологические учреждения для детей и взрослых, которые расположены в Чуйской области, для определения нужд и потребностей во время пандемии. По итогам совместной миссии наш отчет был направлен омбудсменом Токоном Мамытовым вице-премьеру г-же Аиде Исмаиловой. Команда "Бир Дуйно" привлекла внимание и помощь волонтёрских благотворительных организаций. Юристы и психологи продолжают оказывать в онлайн режиме консультации для нуждающихся граждан в г. Ош и Бишкеке. Мы продолжаем вести онлайн консультации с лидерами и активистами семи регионов, в том числе проживающих в зонах риска", - отмечается далее в обращении.

По словам Толекан Исмаиловой, ситуация с правами человека в КР во время пандемии ухудшилась. Больше становится фактов домашнего насилия, суицидов среди подростков, есть факты применение насильственных мер со стороны силовых структур к блогерам за высказывания мнений в соцсетях, нередки случаи незаконного задержания - все эти факты показывают, насколько важны реформы силовых структур. Их надо начинать сегодня, так как современные риски не должны превращаться в катастрофы и бедствия в стране. Запрет деятельности во время пандемии мониторинговых групп НЦПП КР и института омбудсмена в закрытых учреждениях КР усугубил ситуацию с соблюдением прав человека в закрытых учреждениях, запрет на свободу передвижения адвокатов лишил уязвимых граждан своевременной защиты.

"Мы поддерживаем Вас и будем вместе работать для дальнейших инновационных и успешных реформ, развития бизнеса, туризма и регионов. Все хорошее начинается с сообществ, с регионов, и благодарны Вам за Год развития регионов КР. Мы верим, что все наши действия по борьбе с COVID-19 принесут успех. COVID-19 – это проверка нашего общества, наших государств, сообществ и каждого человека в отдельности. Соблюдение всех прав человека, включая экономические, социальные, культурные, гражданские и политические, будет иметь основополагающее значение для успеха в ликвидации пандемии и в восстановлении стабильного роста экономики после нее.

Вместе с партнерами и чиновниками разных уровней мы готовим Национальный добровольный доклад по Целям устойчивого развития. Подготовка и защита этого доклада будет успешной, в том числе благодаря сотрудничеству с рабочей группой правительства КР и ОГО. Очень ждем позитивные перемены и надеемся на Вашу политическую волю и приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам человека!", - говорится в конце обращения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387604
Теги:
заключенные, активисты, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков, Толекан Исмаилова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  