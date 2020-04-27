"Бир Дуйно-Кыргызстан" просит президента освободить заключенных с особыми нуждами для профилактики COVID-19 в священный месяц Рамазан. Об этом говорится в обращении председателя правозащитного движения Толекан Исмаиловой, которое она направила сегодня президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

По ее словам, Кыргызстан как полноправный член ООН обязан соблюдать права и свободы человека в любое время, в том числе и в нынешнее непростое – борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что многие страны прислушались к рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека разгрузить тюрьмы. Мишель Бачелет предупредила, что в связи с распространением COVID-19 скученность в тюремных камерах может привести к катастрофическим последствиям. В Иране, например, освободили, по крайней мере, временно, около 100 тысяч человек – это сорок процентов всех заключенных. Индонезия решила дать свободу 30 тысячам узников, отбывающих срок за мелкие нарушения, включая потребление наркотиков. По некоторым данным, этому примеру намерены последовать и власти Турции.

К рекомендации прислушались и в других странах, объявив об освобождении людей, входящих в группу риска: это беременные, инвалиды, пожилые, арестанты с хроническими заболеваниями и несовершеннолетние. Под амнистию могут попасть и те, кто отбывает последние годы заключения, а также люди, не представляющие особой опасности для обществ.

"Мы верим, что из гуманных соображений Вы сможете отказаться от наследства прежних режимов и амнистируете в это священное для всех граждан время Рамазана заключенных с особыми нуждами. Кыргызстан должен продемонстрировать политическую волю и приверженность общечеловеческим ценностям прав и свобод человека, что они работают в нашей стране.

Уважаемый господин президент, мы продолжаем поддерживать полезные для людей и страны инициативы новой власти и усилия для успешного выхода из пандемии и намерены вместе и далее создавать достойное будущее для всех граждан КР, без дискриминации и насилия. 20 марта мы направили премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву письмо, в котором говорится о важности сокращения заключенных в колониях и об освобождении заключенных с особыми нуждами - тяжело больных, женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых старше 65 лет и жертв пыток и несправедливости, лишенных справедливого правосудия прежних режимов", - говорится в обращении.

Как отмечается в нем, для профилактики распространения коронавируса в тюремной системе члены "Бир Дуйно" вместе с партнерами оказали техническую помощь самым уязвимым колониям - для женщин, подростков, СИЗО-1 и категориям заключенных с особыми нуждами.

"С сотрудниками Института омбудсмена 13 и 14 апреля мы посетили детдома, детские интернаты и психоневрологические учреждения для детей и взрослых, которые расположены в Чуйской области, для определения нужд и потребностей во время пандемии. По итогам совместной миссии наш отчет был направлен омбудсменом Токоном Мамытовым вице-премьеру г-же Аиде Исмаиловой. Команда "Бир Дуйно" привлекла внимание и помощь волонтёрских благотворительных организаций. Юристы и психологи продолжают оказывать в онлайн режиме консультации для нуждающихся граждан в г. Ош и Бишкеке. Мы продолжаем вести онлайн консультации с лидерами и активистами семи регионов, в том числе проживающих в зонах риска", - отмечается далее в обращении.

По словам Толекан Исмаиловой, ситуация с правами человека в КР во время пандемии ухудшилась. Больше становится фактов домашнего насилия, суицидов среди подростков, есть факты применение насильственных мер со стороны силовых структур к блогерам за высказывания мнений в соцсетях, нередки случаи незаконного задержания - все эти факты показывают, насколько важны реформы силовых структур. Их надо начинать сегодня, так как современные риски не должны превращаться в катастрофы и бедствия в стране. Запрет деятельности во время пандемии мониторинговых групп НЦПП КР и института омбудсмена в закрытых учреждениях КР усугубил ситуацию с соблюдением прав человека в закрытых учреждениях, запрет на свободу передвижения адвокатов лишил уязвимых граждан своевременной защиты.

"Мы поддерживаем Вас и будем вместе работать для дальнейших инновационных и успешных реформ, развития бизнеса, туризма и регионов. Все хорошее начинается с сообществ, с регионов, и благодарны Вам за Год развития регионов КР. Мы верим, что все наши действия по борьбе с COVID-19 принесут успех. COVID-19 – это проверка нашего общества, наших государств, сообществ и каждого человека в отдельности. Соблюдение всех прав человека, включая экономические, социальные, культурные, гражданские и политические, будет иметь основополагающее значение для успеха в ликвидации пандемии и в восстановлении стабильного роста экономики после нее.

Вместе с партнерами и чиновниками разных уровней мы готовим Национальный добровольный доклад по Целям устойчивого развития. Подготовка и защита этого доклада будет успешной, в том числе благодаря сотрудничеству с рабочей группой правительства КР и ОГО. Очень ждем позитивные перемены и надеемся на Вашу политическую волю и приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам человека!", - говорится в конце обращения.