Комендантский час нарушили 72 человека, 57 из них бишкекчане

На 28 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 72 нарушителя. Кроме этого, за сутки 3 автомашины водворены на штраф стоянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

в городе Бишкек -57,

г.Ош -3,

Ат-Башинском районе -5,

Сузакском районе -4,

городе Нарын -2

городе Джалал-Абад – 1.

В Кара-Сууйском и Ноокатском районах не зарегистрированы нарушители комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3654 нарушителей. Всего с 25 марта водворены на штраф стоянку 320 автомашин.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких. Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность. Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия

домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону", - говорится в сообщении.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.