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Бдительные горожане жалуются Санпатрулю на "мусорные нарушения"

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- Александр Тузов
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Как сообщили VB.KG в мэрии Бишкека, муниципальная Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ, она же Санпатруль) и в условиях режима ЧП продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах, в том числе на расстоянии 10 метров от офисов и домовладений.

Типичный пример: в СЭИ недавно обратился горожанин с просьбой проверить цех по производству автомасел на улице Тимирязева, 135. Сотрудники Санпатруля оперативно выехали на место. Было установлено, что на прилегающей к цеху территории не соблюдаются правила санитарной чистоты и порядка. Сотруднками СЭИ И МТУ № 13 был составлен соответствующий акт.

А вот пример нетипичный. Иногда вызывают нарекания и те, кто сами занимаются вывозкой мусора. Был составлен протокол о нарушении порядка в отношении компании "КомТрансКом", которая обслуживает Октябрьский район. Ведь согласно договору, при сборе и вывозе твердых бытовых отходов должны вывозиться и завалы мусора (листва, ветки, обрезки деревьев) в радиусе 10 метров от контейнерных площадок.

Инспекторами СЭИ был составлен протокол в отношении бишкекчанина Т.Дж. за повреждение проезжей части при производстве работ рядом с пересечением проспекта Дэн Сяопина и улицы Сельсоветской, выписан штраф в размере 7 тысяч 500 сомов.

В СЭИ поступила жалоба горожанина о том, что не вывозится строительный мусор на улице Аул, это ближе к нижней части улицы Елебесова. Там провели беседу с хозяином частного дома. Хозяин объясняет, что не успел вывезти мусор в связи чрезвычайным положением в столице, пообещал привести в порядок территорию сразу после окончания карантина.

Строительный мусор складировали и на улице Ибраимова, 146. СЭИ составила акт о вывозе строймусора и наведения порядка в течении 10 дней.

Много жалоб вызывает то, что некоторые горожане и во время ЧП грубо нарушают общественный порядок и сжигают мусор. По таким нарушениям незамедлительно принимаются меры - от далеких окраин столицы, до ее центра, где развести дурно пахнущее кострище умудрились на территории одной из общеобразовательных школ в районе Почтамта.

- Это ужасно: некоторые горожане продолжают складировать мусор в неположенных местах и сжигать его. Дорогие горожане, предприниматели и организации! Пожалуйста! Следите за порядком у себя возле домов и офисов, не выбрасывайте мусор в неустановленных местах, ведь согласно правилам благоустройства столицы ВСЕ обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в окружности в чистоте. Чистота и порядок - условие для борьбы с коронавирусом! – призывает советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова.

Она напоминает, что Санитарно-экологическая инспекция мэрии на связи: 0(312) 65 81 59, 0 558 588 840. Первомайский район: 0555 404 818; Свердловский район: 0551 551 745; Октябрьский район: 0 500 210 470; Ленинский район: 0500 085 580.

…Надо добавить, что и у Санитарно-экологической инспекции велик простор для совершенствования своей работы. Так, СЭИ обязана, в частности, вести "контроль организации рациональной системы сбора отходов, предусматривающей раздельный сбор ценных компонентов (пищевые отходы, цветные и черные металлы, текстиль, стекло, бумага и т.п.)".

Остается надеяться, что СЭИ после отмены режима ЧП активно займется этим контролем раздельного сбора мусора, которого в основном и главным образом как не было, так и нет.


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URL: https://www.vb.kg/387613
Теги:
Ленинский район, мусор, Октябрьский район, Первомайский район, санитария, Свердловский район, Бишкек, мэрия
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