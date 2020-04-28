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Началось заседание Совбеза, где рассмотрят меры по борьбе с COVID-19

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов, мэра г. Бишкек. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

На заседании Совета безопасности рассматривается вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в Кыргызской Республике.

Заслушивается информация первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и руководителей государственных органов о проводимой работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по сглаживанию негативных последствий для экономики и вариантах возобновления экономической деятельности в стране.


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URL: https://www.vb.kg/387618
Теги:
президент, безопасность, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Совет обороны, Сооронбай Жээнбеков
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