Кыргызстан участвует в создании виртуального музея СНГ

Страны СНГ приступили к реализации проекта "Виртуальный музей культурного наследия государств СНГ". Такой музей создается под эгидой Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества, сообщили в Межпарламентской Ассамблее СНГ.

Решение о начале разработки проекта этот Совет принял на своем заседании в сентябре 2019 года. В состав рабочей группы вошли эксперты из восьми государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Росси, Таджикистана и Узбекистана. И сейчас они определяют принципы формирования соответствующего музейного фонда, структуру и дизайн интернет-ресурса, разрабатывают порядок наполнения контента и технические требования к нему.

"Концепция данного музея представляет собой уникальный для стран Содружества виртуальный ресурс, аккумулирующий обширную информацию о музеях и других учреждениях, где сохраняется культурное наследие, значимых коллекциях и мероприятиях, относящихся к кругу задач сохранения и популяризации богатейшего культурного наследия наших стран", - отметили в МПА СНГ.

"С учетом наличия в государствах Содружества определенного опыта создания подобных музейных интернет-площадок просматривается возможность на первом этапе объединить имеющиеся ресурсы в один общий, где они будут выступать в качестве разделов, отсылающих к профильным национальным интернет-ресурсам",- продолжили в МПА.

Одновременно начата работа над более продвинутой моделью объединения ресурсов на основе современной платформы виртуального музея. Это, как отмечается, позволит избежать простого дублирования информации с других веб-сайтов, даст возможность использовать формат актуальных тематических экскурсий по музеям, специальных музейных проектов, таких как "Ночь музеев", "День культурного наследия" и других.

Проект итогового документа, который затем будет представлен на утверждение высшим интеграционным органам Содружества, планируется подготовить до конца 2020 года, проинформировали в МПА СНГ. Здесь также напомнили, что в марте текущего года постоянная комиссия МПА по культуре, информации, туризму и спорту одобрила проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств Содружества. Документ устанавливает взаимные права и обязанности стран, регулирует вопросы межгосударственного взаимодействия по сохранению и использованию таких объектов, оказание международной помощи в этом вопросе во время стихийных бедствий и т. д. Проект планируется вынести на рассмотрение очередного пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.