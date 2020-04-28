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В США выплатили пособия всем гражданам. Возможно ли такое в Кыргызстане?

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- Александр Тузов
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В Интернете набирает популярность видео с рассказом родившегося в СССР "легального мигранта", в котором он рассказывает о выплатах федеральной администрации США всем американцам, включая мигрантов, в связи с коронавирусной пандемией.

По его словам, его семья, как и все американцы, получила $2400 и надеется вскоре получить еще столько же. Кроме того, пособие по безработице рассказчику было резко увеличено и составило 900 долларов в неделю. Плюс практически без ограничения (только самоограничение!) можно получать продукты питания.

К словам видеорассказчика надо добавить, что Конгресс США одобрил не только раздачу американцам по $1200, но и выделение $350 миллиардов малому бизнесу.

Нынешний антикризисный пакет мер - общей стоимостью $2 триллиона. Власти выплачивают по $1200 каждому взрослому американцу и еще по $500 - на ребенка.

Впрочем, размер помощи зависит от доходов американцев - выплаты состоятельным людям гораздо меньше. Лица, зарабатывающие больше 99 тысяч в год, помощь получать вообще не будут. А вот пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца. Всего на помощь безработным будет направлено $250 миллиардов

Причем кредиты малому бизнесу выделяются при условии, что эти фирмы не будут сокращать своих работников.

Сможет ли Кыргызстан пойти по аналогичному пути и выплатить пособия всем безработным и малоимущих гражданам? По словам лидера Партии коммунистов Кыргызстана, депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, есть несколько причин неиспользования такого пути.

- Первое - нет денег, ведь госструктуры продолжают получать зарплату. Второе – если выдать по паре тысяч сомов, будет хуже, больше возмущаться будут. К тому же, если выдать на руки пару миллиардов сомов, рынок может пошатнуться (элемент паники все же есть сейчас). Третье, если у нас почти миллион граждан за рубежом, как с ними быть? И разделение на категории бедных и обеспеченных сейчас не корректно. Так как человек, имеющий грузовую машину (вроде бы обеспеченный), не может в настоящее время зарабатывать, - пояснил Масалиев.

Бишкекчанка Чинара Алиева также посчитала, что сравнение неуместное.

- А я думаю, что сверхдержавы могут спокойно пережить пандемию, и сравнивать наши страны по меньшей мере некорректно, - считает Алиева.

Развернутое мнение оказалось у бишкекского политолога Гулджигита Мамбетова:

- Именно у нас и именно пандемия показала масштабы начавшегося несколько десятилетий назад обнищания населения. Более того, обнажены тоже копившиеся десятилетиями проблемы общественного здравоохранения, системы образования. А вся структура социального обеспечения требует другого подхода и менеджмента, в столице нет должных статистики и учета внутренних мигрантов, их регистрация и учет формальны и раскиданы по разным госорганам, их судьбы никого не волнуют. Миллионы сомов тратятся на содержание зачастую никчемного госаппарата. Многодетные семьи - источник социального напряжения. Тысячи женщин потеряли здоровье, так как государство не занимается планированием семьи. Молодые женщины 30-35 лет нередко имеют 6-7 детей, получают мизерные пособия. И в эти дни они просто в отчаянии. Какое детство ждет их детей? В глиняных домах из двух комнат без телевизора, интернета, горячей воды, полноценного питания? Кто ответит за ближайшие 7-14 лет? Например, на муниципалитет легла огромная нагрузка, на решение проблем столицы остаются мизерные проценты после отчислений в республиканский бюджет. А ведь вся страна в поисках лучшей доли едет в столицу или за границу. Когда реально начнется активное выполнение на местах задачи по развитию регионов и люди получат уверенность в завтрашнем дне? Что касается системы здравоохранения, то чиновники рубят сук, на котором сидят. Они допустили и поддерживает травлю медиков. То тут, то там "принимаются меры" вместо защиты людей, которые защищают страну. Общественный транспорт правительству надо было останавливать в феврале, а медиков обеспечить зарплатой и защитными средствами в январе. И не надо было придумывать тысячи разных форм и со всех этажей власти требовать отчеты, отнимая драгоценное время. Судя по масштабам пандемии, нашу страну могут ждать тяжелые времена.


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URL: https://www.vb.kg/387626
Теги:
безработица, гуманитарная помощь, кредит, парламент, партии, США, СССР, Бишкек, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19, Исхак Масалиев
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