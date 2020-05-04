Шаукат Варрайх: В мечетях должны быть спортзалы и места для собраний

Британская организация "REOC Communications Limited" совместно с ОО "Интерфейт Кансил" провела двухчасовой вебинар в рамках Национального плана действий Кыргызской Республики по противодействию радикализации насильственному экстремизму. Мероприятие направлено на повышение медиаграмотности среди представителей исламского духовенства и гражданского общества для более эффективного предотвращения распространения экстремистских идеологий. Основным спикером мероприятия являлся Шаукат Варрайх, работающий исполнительным директором Faith Associates и ведущим экспертом по вопросам повышения потенциала религиозных сообществ в противодействии распространению экстремизма в Великобритании.

В ходе вебинара г-н Варрайх рассказал, что его организация была основана после печально известных событий 11 сентября 2001 г. Основная миссия Faith Associates заключалась в способствовании налаживания понимания и отношений между различными религиозными сообществами, помогали сторонам не озлобиться, но выйти из тупика.

На сегодняшний день одной из основных задач проекта является изменение формы взаимодействия религиозных конфессий со светской частью общества, успешная интеграция мусульманских общин в западный образ жизни без потерь для религии. С целью выстраивания понимания между сторонами Faith Associates изучали как религиозные, так и политические светские модели, при этом сами стараясь понять, каким образом применять те или иные модели в разных контекстах и разных пропорциях, работая в самых разных странах мира.

В рамках одного из направлений деятельности организация разработала большой проект "Руководства по Менеджменту для мечетей" в 2006 году. Главная ценность данного руководства состоит в практических рекомендациях по модернизации управления мечетей, ориентированного на актуальные и потенциальные нужды общества, а также для помощи социально-уязвимым слоям населения. Как только руководство было издано, Faith Associates сразу получили много приглашений с просьбой о реформировании работы мечетей.

В ходе проекта были оптимизированы организационная структура мечетей вместе с их финансовой деятельностью и отчетностью.

Кроме того, помимо менеджмента и организационной структуры в руководстве затронуты вопросы диалога с другими конфессиями, работа с молодежью, женщинами и детьми, а также вопросы обеспечения безопасности для предотвращения терактов в отношении мусульманских сообществ. Предложенная Faith Associates модель работы была широко поддержана в Великобритании.

Шаукат Варрайх также поделился, что его организация уделяет много внимания современным средствам коммуникаций. Так, например, один из членов организации является активным онлайн-имамом, ведущим платформу для более 300 тысяч пользователей. В виду своей работы Faith Associates получают до 100 звонков в день, а также проводят обучения онлайн-имамов, улемов и алимов, мужчин и женщин. Одним из ключевых вопросов для различных групп верующих является противодействие распространению экстремистских идеологий в онлайн и офлайн режимах.

Помимо этого, Faith Associates обучают имамов основам фандрайзинга и имидж-мэйкинга. Лектор поделился опытом учреждения престижного конкурса для мечетей и имамов мечетей. По его словам, будучи мотивированными желанием мусульман быть лучшими в глазах Аллаха и стараться на благо общин, ежегодно увеличивается количество желающих принять участие в конкурсе. В свою очередь занятие престижных и почетных мест на конкурсе благотворно сказывается на имидже мечетей в глазах светской части общества, что также благоприятно отражается на имидже мечетей среди светской части общества.

Участники вебинара с кыргызской стороны поинтересовались, что мотивирует мечети принимать участие в подобном конкурсе, а также уточнили возможность воспользоваться уже разработанными пособиями для мечетей. Лектор пояснил, что награждение конкурса проводится на высшем уровне и может быть сравнено с проведением премий мирового уровня.

Был задан вопрос об участие государства Великобритании в финансировании и помощи мечетей. Выяснилось, что на сегодняшний день в Великобритании действует свыше 2 тысяч мечетей. Правительство и местные организации средств на строительство мечетей не выделяют. Кроме того, после событий 11 сентября введен запрет на получение финансовой помощи из Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако мечети поддерживают постоянный контакт с местными властями и государственной администрацией, в особенности на этапе проектирования и строительства. Все выстраивается согласно государственным стандартам.

Лектор подчеркнул, что в настоящее время для его организации важно, чтобы мечеть стала не только местом проведения религиозных обрядов, но и настоящим коммуникационным центром, где были бы и спортзалы, и кухня, и столовая, и место для собраний молодежи, а также учебные комнаты и переговорные кабинеты. Все это они стараются учитывать при проектировании мечетей. Есть даже пример строительства детского садика на территории мечети, доход которого составляет 1 млн долларов в год. Садик настолько успешен благодаря своей хорошей репутации, профессиональным педагогам и уникальной методике, что туда довольно трудно попасть.

Также наши участники попросили пояснить о видах безопасности, о которых он говорил в ходе лекции. Г-н Варрайх уточнил, что в своей работе они учитывают 5 сфер безопасности: 1 физическое применение силы 2. сексуальное насилие 3. эмоциональное насилие 4. Социальная безответственность (отсутствие должного ухода за детьми) и 5. радикализация и промывание мозгов. Более подробную информацию можно найти на сайте организации.

Отвечая на вопрос о межконфессональном сотрудничестве, лектор пояснил, что и в этом направлении проводится большая работа. Существуют целые программы, направленные на развитие сотрудничества в вопросах общей важности вне зависимости от вероисповедных различий. Например, совместная организация и доставка питания для бедных и неимущих в условиях короновируса.

В виду ограниченного времени участники не смогли задать все интересующие их вопросы. Однако организаторы вебинара - "REOC Communications Limited" совместно с ОО "ИнтерфейтКансил" - пообещали продолжить курс лекций по медиаграмотности и работе имамов со СМИ.

Справка: Шаукат Варрайх является исполнительным директором FaithAssociates. Он консультировал правительство Великобритании и европейских государств по вопросам повышения потенциала религиозных сообществ в противодействии распространения экстремизма. Шаукат работал советником в более 30 местных органах власти Великобритании и региональных правительственных учреждениях по вопросам социальной политики, интеграции и работы с религиозными институтами. Г-н Варрайх также консультировал правительственные структуры США и Европы по вопросам развития взаимодействия с религиозными сообществами