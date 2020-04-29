Комбанки КР реструктуризировали более 57 тысяч кредитов

По данным Национального банка на 27 апреля коммерческие банки Кыргызстана реструктуризировали более 57 тысяч кредитов на общую сумму 46,5 миллиарда сомов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом дополнительно на рассмотрении банков находится еще около 25 тысяч заявок от заемщиков на сумму около 24 миллиардов сомов.

Подчеркивается, что данная информация не учитывает тот факт, что многие клиенты банков из-за введенных ограничений не могут своевременно обратиться в банк с заявлением. В этой связи Нацбанк прогнозирует увеличение поданных заявлений и последующее проведение реструктуризации банками после отмены ограничений на передвижение.

При возникновении трудностей с выплатой платежей по кредитам заемщику рекомендовано обратиться в финансово-кредитную организацию с просьбой об изменении условий кредитного договора (предоставление отсрочки по платежам как по основной сумме, так и по процентам, изменение графика погашения, перенос срока погашения, снижение процентной ставки и др.).

Финансово-кредитные организации, в свою очередь, будут принимать решения на индивидуальной основе по каждому кредиту отдельно и предоставляют заемщикам различные варианты, которые позволяют облегчить обязательства заемщиков по их кредитным обязательствам (пересматривают условия договоров, предоставляют отсрочки по платежам) в сложившихся обстоятельствах.

"Информацию о просрочках по кредитам, связанным с ситуацией по недопущению массового распространения коронавирусной инфекции, кредитные бюро не будут включать в негативную кредитную информацию. Следовательно, в будущем при получении последующих кредитов, финансово-кредитные организации будут принимать во внимание причины возникновения просрочек", - говорится на сайте регулятора.

Принятые решения распространяются на заемщиков финансово-кредитных организаций, как физических лиц, так и юридических лиц. В тоже время принятые нормы применимы лишь к платежам заемщиков, испытывающих финансовые трудности по причине прямо или косвенно, связанной с распространением коронавирусной инфекции или мер, предпринимаемых в целях борьбы с ней.

В условиях чрезвычайного положения рекомендуется обращаться в финансово-кредитные организации дистанционно через их официальные сайты, электронную почту и другие каналы связи.

Согласно требованиям Национального банка, каждый случай обращения клиента в банк должен быть зарегистрирован в журнале обращений, соответственно, финансово-кредитные организации обязаны рассмотреть заявление заемщиков и направить ответ.

Указанные меры будут действовать до принятия соответствующего решения Национального банка, в зависимости от экономической и социальной ситуации в стране.

В случае возникновения вопросов или жалоб заемщикам рекомендовано обращаться по следующим телефонам:

Наименования управлений Код города и номер телефона Адрес электронной почты Центральный аппарат Национального банка 0(555) 85 57 48 0 (770) 73 73 49 (0312) 61 04 86 (0312) 61 52 78 mail@nbkr.kg Ошское областное управление (03222) 48434 (03222) 48375 jsydykov@nbkr.kg Нарынское областное управление (03522) 50442 (03522) 50472 uduyshenaliev@nbkr.kg Иссык-Кульское областное управление (03922) 51251 (03922)51247 ftartykov@nbkr.kg Джалал-Абадское областное управление (03722) 23884 hakimbekov@nbkr.kg Таласское областное управление (03422) 52270 (03422) 52077 iestebesov@nbkr.kg Представительство в Баткенской области (03622) 50446 arazakov@nbkr.kg

Отметим, Нацбанк 18 марта 2020 года принял решение запретить комбанкам начислять и взимать комиссионные и иные платежи при пересмотре условий кредитных договоров, независимо от того, какие послабления были даны заемщику.