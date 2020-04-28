Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Незаконная выдача паспорта КР Саймаити. ВС прокомментировал судебное дело

216  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Редакция VB.KG ранее уже писала, что сотрудник паспортного стола, незаконно выдавший кыргызский паспорт китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити (убитому в ноябре 2019 г. в Турции) избежал наказания. Сам (ныне покойный) Саймаити, напомним, стал известен общественности после того, как дал подробное интервью СМИ о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана, где фигурировало имя Раимбека Матраимова и его братьев.

Как стало известно, в марте 2020 года в деле о паспорте была поставлена точка.

Пресс-служба Верховного суда КР прокомментировала это уголовное дело.

"Уголовное дело в отношении А.А.К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 320, частью 1 статьи 330 и частями 1, 2 статьи 359 Уголовного кодекса КР (в редакции Закона от 2 февраля 2017 года), было рассмотрено Сузакским районным судом Джалал-Абадской области и постановлением от 22 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 этого же УК обвиняемый А.А.К. был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и производство по уголовному делу прекращено.

(Согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 62 Уголовного кодекса КР, лицо освобождается от уголовной ответственности судом, если со дня совершения им менее тяжкого преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли три года).

В свою очередь, определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Джалал-Абадского областного суда от 31 декабря 2019 года постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Прокурором отдела прокуратуры Джалал-Абадской области в адрес Верховного суда КР было подано кассационное представление, в котором она просила отменить вышеуказанные судебные акты и назначить А.А.К. наказание.

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда КР, рассмотрев данное уголовное дело, вынесла постановление от 16 марта 2020 года, согласно которому судебные акты судов первой и апелляционной инстанций оставлены в силе.

Прекращение производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности не является реабилитирующим обстоятельством. В связи с чем, информация о том, что Верховный суд Кыргызской Республики оправдал А.А.К., не соответствует действительности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387635
Теги:
Верховный суд, паспорт, суд, Кыргызстан, Айеркен Саймаити
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  