Незаконная выдача паспорта КР Саймаити. ВС прокомментировал судебное дело

Редакция VB.KG ранее уже писала, что сотрудник паспортного стола, незаконно выдавший кыргызский паспорт китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити (убитому в ноябре 2019 г. в Турции) избежал наказания. Сам (ныне покойный) Саймаити, напомним, стал известен общественности после того, как дал подробное интервью СМИ о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана, где фигурировало имя Раимбека Матраимова и его братьев.

Как стало известно, в марте 2020 года в деле о паспорте была поставлена точка.

Пресс-служба Верховного суда КР прокомментировала это уголовное дело.

"Уголовное дело в отношении А.А.К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 320, частью 1 статьи 330 и частями 1, 2 статьи 359 Уголовного кодекса КР (в редакции Закона от 2 февраля 2017 года), было рассмотрено Сузакским районным судом Джалал-Абадской области и постановлением от 22 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 этого же УК обвиняемый А.А.К. был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и производство по уголовному делу прекращено.

(Согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 62 Уголовного кодекса КР, лицо освобождается от уголовной ответственности судом, если со дня совершения им менее тяжкого преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли три года).

В свою очередь, определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Джалал-Абадского областного суда от 31 декабря 2019 года постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Прокурором отдела прокуратуры Джалал-Абадской области в адрес Верховного суда КР было подано кассационное представление, в котором она просила отменить вышеуказанные судебные акты и назначить А.А.К. наказание.

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда КР, рассмотрев данное уголовное дело, вынесла постановление от 16 марта 2020 года, согласно которому судебные акты судов первой и апелляционной инстанций оставлены в силе.