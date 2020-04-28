КПП "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайской границе будет закрыт

По инициативе китайской стороны в связи празднованием Дня труда в КНР пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 30 апреля по 5 мая включительно будет временно закрыт для перемещения грузов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

По его данным, перемещение товаров на кыргызско-китайском участке государственной границы возобновится 6 мая 2020 года.

Напомним, что пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" начал функционировать 15 апреля 2020 года в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.