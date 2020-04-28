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Кыргызстанцы в РФ поблагодарили инициаторов поддержки мигрантов

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- Евгений Денисенко
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С письмом генеральному директору Агентства стратегических инициатив (Россия), директору направления "Социальные проекты" Светлане Чупшевой обратился Координационный Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. И выразил благодарность за предложенные АСИ меры по поддержке трудовых мигрантов, оказавшихся сейчас в России в нелегком положении.

В послании, которое от имени этого Совета подписал его председатель, заместитель директора АНО "Институт миграции и межнациональных отношений", эксперт комиссии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Раимкул Аттаткуров, сообщается, что в РФ сейчас насчитывается около одного миллиона граждан Кыргызстана и выходцев из этой республики, в том числе в Москве – около 600 тысяч их.

"Кыргызстанцы, волею судеб оказавшиеся за пределами своей родины, - это в преобладающем большинстве молодые экономически и социально активные слои населения, поколение, которому строить и развивать в настоящем и в будущем наши государства. Общеизвестен вклад трудовых мигрантов в экономику страны пребывания и своей Родины", - подчеркивается в письме.

Вместе с тем, в нем отмечаются многочисленные проблемы, испытываемые соотечественниками в нынешней ситуации в РФ. Эти проблемы возникли, как заявлено, "вследствие прекращения сфер деятельности наших трудовых мигрантов, введения самоизоляции на продолжительное время, закрытия учебных и дошкольных заведений, участившихся случаев требования хозяевами жилых помещений немедленно освободить их в связи с невозможностью оплаты аренды жилья из-за отсутствия накоплений". Речь идет также о заболевании коронавирусом некоторых кыргызстанцев, зачастую проживающих в России в многонаселенных квартирах, о последующей обсервации таких людей, о фактах потери соотечественниками работы, о других трудностях, по причине которых многие оказались в тяжелом материальном положении.

"Выражаем вам искреннюю благодарность и признательность, уважаемая Светлана Витальевна, за обращение к председателю правительства Российской Федерации с предложениями по комплексу мер поддержки в сфере рынка труда и занятости. В том числе - с предложением приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ для получения ими пособий по безработице, также ряда других льгот", - говорится в письме от имени Координационного совета, объединяющего свыше полусотни общественных организаций кыргызской диаспоры Московского региона.

Также в этом послании отмечается готовность участия кыргызстанцев в реализации одной из инициатив АСИ - организации подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/387640
Теги:
миграция, Россия, диаспора, Кыргызстан
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