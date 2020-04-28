Юристы назвали распоряжение правительства КР антиконституционным

Распоряжение правительства от 22 марта 2020 года №95-р исключает возможность въезда на территорию КР иностранных граждан, даже если они являются членами семей граждан КР. В общественном фонде "Юристы за права человека" назвали этот правительственный документ антиконституционным, незаконным и идущим в разрез принципам защиты прав человека.

Юристы, проведя юридическую экспертизу распоряжения, заявляют, что документ противоречит и международным нормам, и национальному законодательству. Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции о правах ребенка от условия для обеспечения таких прав ребенка, как право на семью, право на воспитание родителями, право на проживание совместно с родителями.

Согласно статье 36 Конституции КР, семья, отцовство, материнство и детство охраняются законом. Кодекс о детях КР (4 и 7 статьи) основывается на принципах предотвращения разлучения ребенка с семьей и обеспечения прав ребенка на семейное окружение. Согласно кодексу, ребенку гарантируется право жить и воспитываться в семье. В статьях 6 и18 кодекса говорится о приоритете государственной политики по защите прав ребенка. Семейный кодекс КР (59,68 статьи) также определяет за ребенком право жить и воспитываться в семье и такое же право имеют родители.

И самое главное - конституционный Закон КР "О гражданстве" в статье 14 п.3. предусматривает, что гражданами КР признаются дети, родители которых являются гражданами Кыргызской Республики, независимо от того, в каком государстве они рождены.

Как уже сообщалось, из-за такой, мягко говоря, неточной формулировки в распоряжении правительства сегодня в аэропорту "Манас" произошел беспрецедентный случай с родительницей и ее несовершеннолетними детьми, которых не хотели пропускать на территорию Кыргызстана. У женщины имеется гражданство Кыргызской Республики, а у детей загранпаспорта Российской Федерации, но имеются свидетельства о рождении, подтверждающие, что они родились в Кыргызстане.

"В нашем случае дети родились в Кыргызской Республике и их права должны были быть защищены государством в первую очередь, - отметили в общественном фонде "Юристы за права человека". Мы понимаем, что должностные лица Государственной пограничной службы в аэропорту выполняют распоряжение правительства, несмотря на то что, оно противоречит всем законодательным нормам, стоящим по иерархии гораздо выше.

Призываем правительство КР в срочном порядке внести изменения в это распоряжение в соответствии с конституционным Законом КР "О гражданстве", Кодексом о детях, Семейным кодексом, чтобы предоставить детям максимальные гарантии защиты их прав".