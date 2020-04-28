Кыргызстан с 1 мая смягчает карантин. График запуска предприятий

В Кыргызстане предприятия постепенно начинают возвращаться к экономической деятельности. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Хотя своим указом президент продлил режим ЧП до 10 мая, первые послабления введут уже 1 мая.
- Рассматривая эти сферы деятельности в части их влияния на эпидемиологическую ситуацию, мы пришли к мнению, что найден оптимальный баланс. Также на этом этапе рассмотрены услуги, на которые наблюдается большой спрос. Для поддержки крестьян будет разрешена и деятельность скотских рынков, но только в отдаленных регионах. В городах и окрестностях Бишкека, Оша, Токмока, Сокулука, где наблюдается большое скопление людей, рынки пока работать не будут, - сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Сфера промышленности и производства:
Сфера строительства:
Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:
Услуги частных и государственных нотариусов.
Сфера торговли:
Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).
Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более 2-х человек).
В правительстве допускают, что в этот период возможен запуск автобусов и троллейбусов, но при условии снижения темпов распространения эпидемии.
Сфера финансовых и иных услуг:
Сфера бытового обслуживания населения:
Сфера торговли:
Сфера транспортных услуг:
общественный транспорт, а именно пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением микроавтобусов.
Центры обслуживания населения (ЦОНы)
Сфера финансовых и иных услуг:
Сфера бытового обслуживания населения:
Сфера торговли:
Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.
Услуги частных семейных бань и СПА-центров.
В зависимости от эпидемиологической ситуации, возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности.
Порядок возобновления деятельности в экономической сфере на каждом из этапов будет включать, как штрафные, так и иные санкции.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул важность строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, отметив, что за выявленные нарушения руководители предприятий и организаций будут нести персональную ответственность.