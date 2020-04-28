Кыргызстан с 1 мая смягчает карантин. График запуска предприятий

В Кыргызстане предприятия постепенно начинают возвращаться к экономической деятельности. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Хотя своим указом президент продлил режим ЧП до 10 мая, первые послабления введут уже 1 мая.

- Рассматривая эти сферы деятельности в части их влияния на эпидемиологическую ситуацию, мы пришли к мнению, что найден оптимальный баланс. Также на этом этапе рассмотрены услуги, на которые наблюдается большой спрос. Для поддержки крестьян будет разрешена и деятельность скотских рынков, но только в отдаленных регионах. В городах и окрестностях Бишкека, Оша, Токмока, Сокулука, где наблюдается большое скопление людей, рынки пока работать не будут, - сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сферы, которые начнут работать с 1 мая

Сфера промышленности и производства:

энергетическая промышленность; химическая и нефтегазовая промышленность; машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность; горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия; текстильная и кожевенно-обувная промышленность; мебельная промышленность; производство строительных материалов; и другие виды промышленности и производства.

Сфера строительства:

объекты строительства; подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов; сопутствующие работы и услуги.

Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:

техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску; вулканизация и балансировка шин; мойка и химическая чистка.

Услуги частных и государственных нотариусов.

Сфера торговли:

интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб; оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов); оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков; магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.

Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).

Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более 2-х человек).

Сферы, которые начнут работать с 11 мая

В правительстве допускают, что в этот период возможен запуск автобусов и троллейбусов, но при условии снижения темпов распространения эпидемии.

Сфера финансовых и иных услуг:

микрофинансовые организации; страховые компании; агентства недвижимости; туристические агентства.

Сфера бытового обслуживания населения:

сантехнические, электромонтажные и плотнические работы; ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов; химическая чистка и клининг.

Сфера торговли:

магазины и рынки строительных материалов; рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок; рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей; автосалонов, за исключением авторынков.

Сфера транспортных услуг:

общественный транспорт, а именно пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением микроавтобусов.

Сферы, которые начнут работать с 21 мая

Центры обслуживания населения (ЦОНы)

Сфера финансовых и иных услуг:

обменные пункты; ломбарды.

Сфера бытового обслуживания населения:

ремонт обуви; сборка и ремонт мебели.

Сфера торговли:

торговые центры; вещевые рынки и магазины; автомобильные рынки; сопутствующие услуги.

Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.

Услуги частных семейных бань и СПА-центров.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности.

Порядок возобновления деятельности в экономической сфере на каждом из этапов будет включать, как штрафные, так и иные санкции.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул важность строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, отметив, что за выявленные нарушения руководители предприятий и организаций будут нести персональную ответственность.