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Путин выступил с новым обращением по коронавирусу

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Президент России Владимир Путин вчера выступил с новым обращением по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает российское издание gazeta.ru.

Глава государства заявил, что пик заболевания в России еще не пройден, хотя благодаря ограничительным мерам и ответственному поведению граждан удалось затормозить распространение вируса.

По словам президента, страна находится на пороге наиболее трудного этапа - пика пандемии. В связи с этим 6,7 и 8 мая объявлены нерабочими днями. Таким образом, с учетом майских праздников нерабочий режим продлен до 12 мая.

Роспотребнадзор, по поручению президента, должен к 5 мая разработать параметры последовательного выхода с 12 мая из режима ограничений, исходя их текущей эпидемиологической ситуации и прогноза.

Правительство Путин поручил предоставить новый пакет мер поддержки экономики и подготовить общенациональный план действий для нормализации деловой жизни в стране.

Путин объявил о сохранении за главами субъектов особых полномочий, поручил Минпромторгу ежедневно наращивать производство необходимых средств защиты и оборудования, а также приказал Минздраву вести мониторинг ситуации с коронавирусом на территории всей страны.

Помимо этого президент объявил об учреждении нового профессионального праздника - Дня работника скорой помощи – 28 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу к середине мая.

В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения COVID-2019, 867 человек умерли, 8 456 вылечились.


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URL: https://www.vb.kg/387646
Теги:
Владимир Путин, Россия, коронавирус
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