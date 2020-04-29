Глава МИД КР обсудил с немецким министром возможность конверсии госдолга

28 апреля 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова со статс-секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Норбертом Бартле. Об этом сообщается на сайте МИД КР.

В ходе разговора обсуждались вопросы по предпринимаемым в обеих странах мерам в борьбе с вирусом COVID-19.

Стороны обсудили возможные пути конверсии (изменения условий) государственного долга Кыргызской Республики перед ФРГ, а также поддержки сферы здравоохранения и экономики в условиях коронавируса.

Отметим, по данным Министерства финансов КР объем государственного долга республики перед Германией составляет 79,94 миллиона долларов. Из них 74,82 миллиона долларов – это двусторонний льготный кредит, а 5,12 миллиона долларов были получены в рамках нельготного кредитования