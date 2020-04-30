Эльдар Таджибаев: Горняки – тоже наши герои

Предприятия горнорудной отрасли КР оказали самую масштабную гуманитарную помощь в рамках борьбы с COVID-19. Об этом VB.KG рассказал председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его словам, суммарный вклад гумпомощи со стороны горнодобывающих компаний и их сотрудников составляет около полумиллиона долларов. И это самый значительный объем пожертвований на национальном уровне.

- Кроме того, чрезвычайно важно и то, что почти все производства отрасли продолжают работать во время эпидемии. Компании, в принципе, могли остановить работу. Но тогда выпадения из бюджета были бы еще более ощутимыми, чем ожидается сейчас. Также нужно понимать, что большую роль в этом сыграла личная инициатива каждого из сотрудников горнодобывающих компаний – ведь они добровольно принимали решение согласиться на продление срока вахты. На мой взгляд, они тоже - герои, - говорит Таджибаев.

По его словам, в настоящее время полностью приостановлена деятельность только двух предприятий ЗАО "Кичи-Чаарат" в Джалал-Абадской области и ГИК "Кайди" в Ошской области. ОсОО "Фулл Голд Майнинг" в Джалал-Абадской области частично возобновило свою деятельность с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

- Крупные предприятия, такие как "Кумтор", "Алтынкен", "KAZ Minerals" работают без перебоев. Сегодня-завтра на предприятиях начнется первая крупная пересменка с начала пандемии, - рассказал глава профсоюза горняков.

Он отметил, что в Кыргызстане по законодательству максимальный срок вахты может быть продлен до трех месяцев.

- Однако, нужно понимать, что изменение рабочего графика производится только с согласия профсоюзного комитета и при наличии соответствующего разрешения от контролирующих и медицинских органов. То есть все предприятия отрасли прошли через эти процедуры, прежде чем принять решение о продлении срока вахты, - пояснил он.

Менеджер отдела по связям со СМИ "Кумтор Голд Компани" Марина Гаврилова рассказала VB.KG о том, какие меры предпринимаются компанией для того, чтобы предприятие продолжало работать в штатном режиме.

- Чтобы минимизировать риск проникновения вируса на рудник, компания проводит различные профилактические меры. Прежде чем подняться на рудник, горняки живут в санитарно-карантинных пунктах (СКП) под медицинским наблюдением. Компанией разработаны специальные правила поведения на рабочих местах и в СКП. На самом руднике постоянно проводится дезинфекция рабочих мест и автотранспорта. В целях безопасности, насколько возможно, ограничены контакты между сотрудниками. Продумали работу столовой и всех служб, чтобы не допускать скопления людей. Плюс, естественно, чтобы избежать занесения вируса на рудник, был увеличен срок вахты по продолжительности, насколько это позволяет законодательство. Но работники остаются только по собственному желанию. Если кому-то из сотрудников тяжело или состояние здоровья не позволяет, то, конечно, сотрудник отправляется домой, - отметила она.