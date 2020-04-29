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Минздрав: Как выйти на работу и не допустить повторной вспышки COVID-19

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- Оксана Гут
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Как не допустить повторной вспышки COVID-19 в связи с возобновлением работы предприятий в стране? Об этом на брифинге 29 апреля рассказала начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

В частности, она объяснила, что такое социальная мобилизация и для чего это нужно.

"Социальная мобилизация - это те мероприятия, которые мы будем проводить с участием всех наших граждан, неправительственных организаций для того, чтобы обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований и норм. В случае возобновления экономической деятельности граждане не должны забывать о требованиях личной гигиены, ношения масок, использования антисептиков, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

Нами разработаны специальные инструктивно- методические материалы, будем их рассылать в организации. Наши сотрудники будут посещать учреждения, не только государственные, но и частные, рассказывать о том, какие условия нужно соблюдать, чтобы оградить себя от коронавирусной инфекции, от повторной вспышки коронавируса. Мы должны сохранять бдительность и выполнять все требования, предлагаемые Минздравом", - отметила Акматова.


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URL: https://www.vb.kg/387652
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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