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Аликбек Джекшенкулов о проблемах мигрантов: Не хватает сил и средств

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- Екатерина Улитина
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Мигранты из Кыргызстана в России столкнулись в последние недели с очень сложной ситуацией. Это целый сгусток проблем, на решение которого у государства нет ни сил, ни ресурсов. О происходящем рассказал посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов на видеоконференции "Экономические последствия пандемии коронавируса для стран ЕАЭС".

- Для Кыргызстана и других стран вопрос миграции - один из важнейших. С первых дней карантина был организован штаб, где старались помогать людям. В первую очередь мы обеспечивали их питанием и ночлегом. Мы нашли спонсоров, активно подключились диаспоры, до сих пор мы не потратили ни сома из бюджетных средств, - сказал Джекшенкулов.

По подсчетам дипломата, в России с учетом нелегалов, а именно они оказались наиболее уязвимы в кризис, проживает порядка миллиона мигрантов из Кыргызстана. Финансовой помощи, которую выделило правительство республики – 10 млн сомов – на всех очевидно не хватит.

- У нас целый ряд проблем, на решение которых у государства нет ни сил, ни ресурсов. В России застряли более 20 тысяч студентов, десятки тысяч остались без работы, среди граждан Кыргызстана немало заразившихся коронавирусом. Каждую проблему надо решать. Например, сейчас на границе России и Казахстана кыргызстанцы ждут разрешения, чтобы проехать домой. Мы обращались и к руководству Казахстана, и в ЕАЭС и нам никто не ответил. Я понимаю, что у каждой страны сейчас преобладают национальные интересы. Но не надо забывать о наших целях, - сказал Аликбек Джекшенкулов.

Он подчеркнул, что именно сейчас ЕАЭС проходит проверку на прочность, а евразийцы могут продемонстрировать сплоченность.

- Ситуация мягко говоря напряженная. Мы нуждаемся в большой помощи и поддержке. Перспективы развития Евразийского союза зависят от того, с какими потерями страны выйдут из этой эпидемиологической ситуации. Сегодня есть политические силы, которые стремятся воспользоваться этой ситуацией и обвиняют ЕАЭС, но мы, евразийцы, на практике, реальными делами должны показать, что мы вместе выберемся из этой беды и вместе будем развивать наши страны, - заключил Аликбек Джекшенкулов.


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URL: https://www.vb.kg/387657
Теги:
граница, миграция, правительство, Кыргызстан, Мигрант, посол, Аликбек Джекшенкулов
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