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Сотрудники предприятий, возобновляющих работу в мае, должны взять пропуска

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев на брифинге 29 апреля рассказал, как составлялся план по возобновлению экономической деятельности в стране. Он отметил, что отбирая предприятия, которые должны заработать в мае, учитывались несколько критериев.

"Во-первых, мы смотрели насколько высоки риски скопления людей в этих организациях и возможность соблюдать санитарные нормы. Во-вторых, учитывалась экономическая целесообразность. В-третьих, первоочередность. Промышленность и строительство - важные отрасли для восстановления экономики. Наша задача минимизировать перемещения людей. Большой необходимости в покупке одежды и обуви нет. А вот ремонт транспорта необходим", - объяснил Асрандиев.

Также он сообщил, что в перечень объектов возобновляемых деятельность включены СМИ.

"С 11 мая возобновляется работа офисов, редакций, студий всех видов СМИ, которые ранее работали дистанционно", - отметил вице-премьер.

Сотрудники разрешенных видов деятельности будут перемещаться по пропускам.

"Пропуска будут выдаваться комендатурой в установленном порядке через портал 1312.tunduk.kg. Мы понимаем, что будет огромная нагрузка на комендатуру, мы привлекли госорганы, чтобы они запросили списки у бизнес ассоциации, которые необходимо оформить в электронном формате. Также, привлечены дополнительные сотрудники для усиления работы операторов комендатуры и, если нужно, они будут работать круглосуточно. Лицам, чья деятельность не входит в перечень разрешенных, просьба не подавать заявки", - заключил Асрандиев.


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URL: https://www.vb.kg/387660
Теги:
СМИ, Кыргызстан, экономика, коронавирус, карантин
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