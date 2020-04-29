Кыргызстан уравняли со странами ЕАЭС в пошлинах на автомобили

Евразийская экономическая комиссия утвердила новые перечни товаров, в отношении которых Армения и Кыргызстан могут применять ставки ввозных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа. Такая возможность была предоставлена им в рамках переходного периода при вступлении в ЕАЭС.

Теперь в обеих этих странах, по информации ЕЭК, ввозные пошлины на легковые и грузовые автомобили, автобусы, тракторы и спецтехнику сравняются с пошлинами в других государствах ЕАЭС и будут соответствовать ставкам Единого таможенного тарифа. Соответствующие принципиальные решения ранее были приняты на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета ЕЭК в декабре 2019 и январе 2020 годов. Соответствующие международные договоры подписаны 14 апреля.

"Этот шаг особенно важен с учетом производства таких транспортных средств в других государствах ЕАЭС", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Вместе с тем, для ряда видов продукции на текущий год для Армении и Кыргызстана продлеваются пошлины, действовавшие в прошлом году. Это продление коснется, в частности, отдельных видов лекарственных средств, полуобработанных и готовых изделий из черных и цветных металлов.