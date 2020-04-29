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В Кыргызстане проходит Европейская неделя иммунизации

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане с 27 апреля стартовала Европейская неделя иммунизации (ЕНИ-2020), которая ежегодно проходит по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

Основная тема этой инициативы в 2020 году: "Предупредить, защитить и привить" незащищённые слои населения. Цель ЕНИ состоит в увеличении охвата вакцинацией путем информирования родителей и опекунов, работников здравоохранения, лиц, ответственных за формирование политики и принятие решений, и СМИ о важности иммунизации.

В условиях нынешней пандемии COVID-19 временно приостановлены плановые профилактические прививки до стабилизации эпидситуации. За исключением вакцинации контактных лиц против кори и краснухи и вакцинации новорожденных детей, которая продолжается непрерывно в роддомах.

Во время ЕНИ будут работать мобильные бригады по иммунизации, которые поддерживаются Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). Мобильные бригады обеспечены ВОЗ средствами индивидуальной защиты и аптечками неотложной помощи.

В период ЕНИ-2020 будет проводиться экстренная и плановая иммунизация против кори/краснухи в эпидемиологически неблагополучных районах по кори, также плановая вакцинация детей на территориях с низким охватом прививками.

Благодаря проводимой в Кыргызской Республике плановой иммунизации населения вакциноуправляемые инфекции - дифтерия, столбняк, туберкулезный менингит у новорожденных, вирусный гепатит В не регистрируются. С 1993 года страна свободная от полиомиелита.


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URL: https://www.vb.kg/387663
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан
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