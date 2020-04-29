Какую доплату получат в апреле медики, борющиеся с коронавирусом?

Добровольные пожертвования граждан, собранные на едином счете, будут направлены на доплату медицинским работникам, задействованных в борьбе с коронавирусом. Решение принято на очередном заседании комиссии. Видеозапись заседания опубликовала вице-спикер Аида Касымалиева.

Необходимо отметить, что не все члены комиссии согласны с таким решением. Представители общественности, а также вице-спикер Аида Касымалиева воздержались от голосования так как посчитали, что метод начисления доплат сомнительный в части законности и несет потенциальные коррупционные риски.

В марте медицинские работники уже получили надбавки. Правда, схема начисления осталась не ясной. Как видно на сайте, где ведется учет пожертвований, некоторые медики получили всего 400-600 сомов в виде надбавок, малая часть из всех получили от 20 до 30 тысяч сомов. Большинству перечислено от 1 тысячи до 9 тысяч сомов.

Для апрельских выплат Министерство здравоохранения разработало новый алгоритм начислений, который был презентован на заседании комиссии.

Оплата медикам в условиях ЧП:

Медики, работающие в очагах эпидемии, на казарменном положении, то есть те, которые отрезаны от внешнего мира – 2300 сомов в день. Дни проведенные в обсервации также оплачиваются по 900 сомов.

Таким образом, оплата врача, который работал 15 дней в больнице и после этого был помещен в карантин, составит 47 100 сомов.

Средний медперсонал – 42 700

Младший медперсонал - 39 600

Для медиков, работающие на постах, в составе мобильных бригад и так далее установлена почасовая оплата.

В Минздраве посчитали, что врач, проработавший 25 дней по 12 часов заработает 30 000 сомов

Средний медперсонал – 27 000

Младший медперсонал – 24 000

Медикам скорой помощи оплата будет начислять за доставку пациентов с коронавирусом – 600 сомов одна доставка.

По подсчетам Минздрава, чтобы выплатить всем медикам оплату по данной схеме необходимо более 229 млн сомов. Планируется 95 млн сомов изъять со счета, где собраны добровольные пожертвования, остальные средства изыскать из бюджета.

Вице-спикер Аида Касымалиева, а также представители общественности подвергли критике предложенный механизм. Во-первых, отмечалось, что предложенная схема расчетов очень сложная, во-вторых встает вопрос о ее законности, так как оплаты, доплаты и компенсации медицинских работников – это обязанность государства, в-третьих, не ясно как будут производиться перечисления, очень сложно проследить распределение средств, что создает коррупционные риски.

Однако, большинством голосов предложение Минздрава было принято.

На счете для борьбы с коронавирусом кыргызстанцы собрали 134 млн 144 тысячи сомов, в марте на доплаты медикам направили 38 млн 380 тысяч сомов.