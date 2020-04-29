Клещи, которые могут вызвать клещевой энцефалит, активизировались

Насколько опасно это заболевание и как его избежать? Об этом рассказала VB.KG врач ЦСМ №4 Ирыскуль Молчанова.

Что это такое - клещевой энцефалит?

- Это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушения здоровья, приводящего к инвалидности и смерти.

Пугаете?

- Предупреждаю. В прошлом году 995 человек обратились за помощью к врачам после укуса клещей. Причем количество пострадавших от укусов растет с каждым годом, особенно в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях. В прошлом году пять человек заболели клещевым энцефалитом, в том числе в Бишкеке, 329 пострадавшим пришлось делать прививку иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной при посещении территорий еловых и пойменных лесов, мест выпаса крупного и мелкого рогатого скота, в лесопарках, на индивидуальных садово–огородных участках, в городских парках и скверах. При заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. д., при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Заболевание клещевым энцефалитом регистрируется чаще в местах, где имеются основные его переносчики, - клещи. Наибольшую опасность представляют территории в еловых массивах Чон–Кемина, Кыргызского хребта, Кунгей Ала– Тоо, Терскей Ала–Тоо, а также полупустынные очаги, связанные с пастбищными клещами. Для жителей Чуйской долины и Бишкека - очаговые и потенциально опасные территории Токмакского заказника, Кегетинского, Ысык–Атинского и Ала–Арчинского ущелья.

Не исключена встреча с клещами и на удалении от этих участков. К примеру, горожане заражаются в пригородах, припойменных лесах, лесопарках, на садово–огородных участках. К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди независимо от возраста и пола, но наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу, - работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, охотники и, конечно, любители загородных прогулок. Сейчас, конечно, большинство горожан сидят дома, но через несколько дней снимут карантин, и люди, не сомневаюсь, ринутся в горы, на дачи подышать свежим воздухом.

Одним словом, ушли от коронавируса, но могут нарваться на клеща, который тоже опасен и даже очень. И тут, понятно, тоже нужны меры предосторожности. Какие?

- Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики. Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или

приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, брюки - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют также и отпугивающие средства–репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. Каждый человек, отправляясь в горы или в пригород в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

У клещевого энцефалита, как у любого другого заболевания, есть симптомы. Какие?

- Инкубационный (скрытый) период длится 10–14 дней - с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38–39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен - лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

Могут наблюдаться чувство онемения кожи в отдельных областях тела, нарушение глотания. Осложнением являются признаки нарушения дыхания, частое или редкое дыхание, даже его остановка на непродолжительное время, что может закончиться полной остановкой дыхания и даже смертью больного.

Как снять клеща?

-Лучше это сделать у врача в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

-захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством - 70–процентным спиртом, йодом, одеколоном;

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), то надо обработать это место йодом и оставить до естественного удаления.

- снятого клеща нужно доставить на исследование в территориальные центры профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора для определения его видовой принадлежности. Центр в Бишкеке находится по адресу: ул. Байтик Батыра,36-а. Телефон 0 (312) 51-16-10, отдел паразитологии.